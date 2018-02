Matintalo mukaan yhdistelmäkisaan, Roponen jäi sivuun

PYEONGCHANG

Johanna Matintalo, Krista Pärmäkoski, Laura Mononen ja Kerttu Niskanen kilpailevat lauantaina Pyeongchangin olympialaisten yhdistelmäkilpailussa. Kisassa hiihdetään 7,5 kilometriä perinteisellä hiihtotavalla ja 7,5 kilometriä vapaalla hiihtotavalla.

Yhdistelmäkisan joukkueesta puuttuu hieman yllättäen Riitta-Liisa Roponen. Päävalmentaja Reijo Jylhän mukaan Roponen on keskittymässä vapaan hiihtotavan kympille, joka on ohjelmassa viikon päästä torstaina.

– Riitta-Liisa koki, että skiathlonissa (yhdistelmäkilpailussa) hänellä on maksimissaan mahdollisuuksia kymmenennen sijan tienoille, Jylhä totesi.

Pärmäkoski voitti yhdistelmäkisassa Lahden MM-kisoissa hopeaa, mikä oli hänen ensimmäinen henkilökohtainen arvokisamitalinsa. Pyeongchangista hän tavoittelee henkilökohtaisen olympiamitalitilinsä avausta, ja lauantaina siihen on ensimmäinen sauma.

– Lahden kisat on jo hiihdetty, ja sen jälkeen on vuosi tehty töitä. Jokainen matka, minkä täällä hiihdän, on tärkeä, Pärmäkoski sanoi tänään joukkueen mediatilaisuudessa.

Lepopäivä kuumeen takia

Hän arveli latuprofiilien sopivan itselleen. Jännitysmomenttia voi tuoda tuuli, joka takaa peesissä hiihtäville helpompia oloja.

– Jos tuulee, täytyy sitten miettiä taktiikka siltä kannalta, Pärmäkoski sanoi.

Pärmäkoski arveli, että pieni lepojakso ennen Etelä-Koreaan lähtöä teki lopulta hyvää, vaikka siesta olikin yhden kuumepäivän aiheuttama.

– Olin aika väsynyt. Nyt olen selvästi pirteämpi, kun sain levättyä kunnolla.

Pärmäkoski voitti olympialaisia edeltävän starttinsa Planican maailmancupissa vajaat kolme viikkoa sitten. Sen jälkeen hän viimeisteli kuntoaan vuoristoleirillä Italiassa ja teki ensimmäisen tehoharjoituksensa sitten voittoisan maailmancupin vasta Etelä-Koreassa.

– Kunto on tietysti arvoitus, mutta niin se on varmasti kaikilla urheilijoilla. Kaikki varmasti pohtivat, mikä oma kunto on, Pärmäkoski arvioi.

Niskanen toivoo urakoivansa kisoissa, ja ainakin ensi päivät lupaavat ladulle työtehtäviä.

– Ennen kaikkea saan höyryt pois. Kiva päästä aloittamaan heti alusta asti, Niskanen sanoi,

Matintalo ja Mononen kisaavat viikonloppuna uransa ensimmäisen olympiastartin. Pikkuisen jännittää, mutta jännitys on 21-vuotiaan Matintalon mukaan enemmän odottavaa kuin pelottavaa.

– Nämä ovat isoimmat kisat, joissa urheilija voi olla. MM-kisoissakin on vastaavanlaista tunnelmaa, mutta on tässä yksi aste vielä enemmän, Matintaloa selvästi kokeneempi Mononen tuumasi.

Naisten hiihdot jatkuvat tiistaina perinteisen hiihtotavan sprintillä, ja siinä Suomea edustavat Matintalo, Pärmäkoski, Niskanen ja Aino-Kaisa Saarinen.

– Sprintti on varmaan minun päämatkani. Eiköhän se edesauta seuraavia startteja, Saarinen ennakoi.

STT