Marko Anttilan ensimmäinen arvokisamaali oli palkinto karvauksesta

HERNING

Suomen nelosketjun laitahyökkääjä Marko Anttila täyttää toukokuun lopulla 33, mutta hänen Norjaa vastaan tekemänsä maali oli uran ensimmäinen arvokisamaali. Anttila kurotti Janne Pesosen karvauksen jälkeen pitkän mailansa Norjan maalin kulmalla kiekkoon, joka pyörähti sisään.

– Varmasti sen muistaa vanhempanakin, Anttila sanoi.

Anttilan mukaan Suomen kolme peräkkäistä seitsemän maalin voittoa MM-turnauksen aluksi kertovat rohkeasta pelitavasta.

– On tuntunut siltä, että vastus kovenee koko ajan. Minusta pystyttiin pelaamaan omaa rohkeaa peliä, mitä on haettu koko ajan. Kiekon kanssa pelataan rohkeasti ja sen kautta saadaan maaleja tauluun. Tähän asti se on toiminut hyvin.

Anttila kuului myös Suomen olympiajoukkueeseen helmikuussa Pyeongchangissa. Kun olympialaiset pelattiin ilman NHL-pelaajia, on tämänvuotinen MM-turnaus poikkeuksellisesti kovatasoisempi kuin olympiakisat.

– Taitoa on (MM-kisoissa) enemmän. En tiedä onko vauhdissa eroa ainakaan vielä ollut, voi olla että Kanadan poikia vastaan on, Anttila vertaili.

Suomi on tehnyt jokaisessa kolmessa pelissään ainakin yhden maalin alivoimalla.

– En muista sellaista ennen. Erikoista. Se kertoo varmaan siitä meidän rohkeudesta, että uskaltaa antaa painetta ja iskeä vastaan. Hyvin ollaan pistetty paikoista sisään.

Keskiviikon pelissä Tanskaa vastaan Anttila karvaa kiekkoa kahdelta seurajoukkueestaan Jokereista tutulta puolustajalta, Oliver Lauridsenilta ja Jesper Jenseniltä.

– Tiedetään heidän heikkoudet ja yritetään antaa niihin painetta. Huippujätkiähän ne ovat kaikki. Varmasti tulee kovin peli vastaan huomenna. Se on varmasti hieno haaste muutenkin. Täysi tupa pitäis olla, lähdetään nauttimaan ja pelaamaan rohkeasti, Anttila ennakoi.

Suomi jatkoi tiistaina altavastaajien tallomista jääkiekon MM-alkulohkossaan Herningissä ja nuiji Norjan 7–0.

STT