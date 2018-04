Markkanen ylsi samaan kuin Jordan

NEW YORK

NBA-seura Chicago Bulls kertoo, että joukkueen suomalaistulokas Lauri Markkanen on nyt saavuttanut 1 000 pisteen ja 500 levypallon rajapyykin. Bullsin mukaan Markkanen on seuran neljäs pelaaja, joka on tulokaskautensa aikana yltänyt kyseisiin lukemiin.

Markkanen tekee nyt tilastoissa seuraa Elton Brandille, Michael Jordanille ja Dave Greenwoodille.

Markkanen saavutti rajapyykin Brooklyn Netsiä vastaan pelatussa ottelussa, joka päättyi Bullsin 105–114-tappioon. Hän heitti ottelussa kymmenen pistettä ja nappasi kuusi levypalloa. Koriin johtaneita syöttöjä hänelle kirjattiin kaksi.

Bullsin paras pistemies varhain tänään Suomen aikaa päättyneessä ottelussa oli 16 pistettä tehnyt Sean Kilpatrick.

Bullsin päävalmentaja Fred Hoiberg sanoi pelin jälkeen, ettei ole yllättynyt Markkasen tulokassaavutuksesta.

STT

STT