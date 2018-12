Markkanen kahmi levypalloja mutta tuskaili heittotarkkuutensa kanssa

WASHINGTON

Chicago Bullsin tulevaisuuden rungoksi kaavaillut Lauri Markkanen, Kris Dunn ja Zach LaVine olivat ensimmäistä kertaa tällä NBA-kaudella samanaikaisesti aloitusviisikossa, kun Bulls kukisti koripalloliigan itälohkon toisen alisuorittajan Washington Wizardsin 101–92.

– Me puhuimme siitä ja minusta tuntuu, että meidän täytyy vain harjoitella yhteispeliämme. Me parannamme, Markkanen lupasi ESPN:n sivuilla.

Markkanen heitti 14 pistettä, mutta tarvitsi siihen Bullsin suurimman heittomäärän, 15 pelitilanneheittoa, joista viisi upposi. Viidestä kolmosyrityksestään Markkanen sai sisään yhden. Markkasen näyttävin kori oli donkki ottelun toisella neljänneksellä.

Markkanen oli Bullsin paras levypallomies kaavittuaan 14 irtopalloa, mikä oli vain yksi vähemmän kuin hänen tämän kauden yhden ottelun levypalloennätyksensä.

"Olemme oppimassa voittamaan"

Bullsin paras pistemies oli Zach LaVine, joka nakutti toisella puoliajalla 19 pistettä ja yhteensä 24. Tulokassentteri Wendell Carter jr. keräsi kymmenellä pelitilanneheitolla 17 pistettä, poimi 13 levypalloa ja torjui kolme heittoa.

– Yritämme oppia, milloin kannattaa hyökätä ja olla aggressiivinen, LaVine sanoi Chicago Tribunen mukaan ja muistutti, että maksimoidakseen joukkueen menestyksen Bullsin lahjakkaiden pelaajien täytyy välillä tinkiä omista tilastolukemistaan.

– Täytyy tehdä pieniä uhrauksia siellä täällä. Mutta me olemme oppimassa voittamaan, LaVine sanoi.

Washingtonin kokoonpanosta puuttuivat aloitusviisikon pelaajat John Wall, Otto Porter, Dwight Howard ja Markieff Morris loukkaantumisten takia. Takamies Bradley Beal nakutti 34 pistettä.

Chicago on itälohkossa sijalla 13. Vaikka joukkue on surkean alkukauden jälkeen parantanut hieman otteitaan, matkaa pudotuspeliviivaan on edelleen roimasti.

Myös Washington on pudotuspeliviivan huonommalla puolella sijalla 11. Wizards on hävinnyt yhdestätoista viime ottelustaan yhdeksän.

STT