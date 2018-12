Markkanen avaa todennäköisesti NBA-kautensa yöllä, kun Chicago kohtaa Houstonin

CHICAGO

Loukkaantumisen takia sivussa ollut koripallotähti Lauri Markkanen todennäköisesti avaa NBA-kautensa yöllä, kun Chicago Bulls kohtaa Houston Rocketsin vierasottelussa.

Markkanen on ollut koko alkukauden sivussa loukattuaan harjoituksissa oikean eli heittokätensä kyynärpään. Chicago Bulls kertoi lauantai-iltana Twitterissä, että Markkanen palaa luultavasti sen vahvuuteen ottelussa Houstonia vastaan. Markkanen on ollut sivussa yli yhdeksän viikkoa.

– Tuntuu hyvältä. Minulla on muutamat harjoitukset takan ilman kipua, joten se on hyvä merkki. Olen pelannut normaalisti, joten se on hyvä juttu, Markkanen sanoi perjantai-iltana Detroitissa Chicago Tribunen mukaan.

Ottelu Houstonia vastaan alkaa kello 3 Suomen aikaa.

STT