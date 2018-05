Suomi teki Kanadaa vastaan kaiken mitä oli suunnitellut ja enemmän – Kanada kaatui 5–1

HERNING

Suomi teki kaiken sen mitä oli suunnitellut ja enemmänkin, ja löylytti jääkiekon MM-kisojen viidennessä alkulohkopelissään Kanadan 5–1. Vajaat kuusi tuntia ennen ottelun alkua Tanskaan saapunut Eeli Tolvanen teki yhden maalin ja kirjautti yhden syöttöpisteen.

Voiton myötä Herningin B-lohkon ykkössija on Suomen ulottuvilla, sillä lohkokärki Yhdysvallat tulee ensi viikolla Suomea vastaan.

– Kyllä tuolla lailla pitää vastata (Tanska-tappion jälkeen). Ryhdistäydyimme, ja erikoistilanteet sekä maalivahtipeli toimivat, päävalmentaja Lauri Marjamäki iloitsi C More Sportin tv-haastattelussa.

Molemmat joukkueet pääsivät kokeilemaan ylivoimakuvioitaan ensimmäisten seitsemän minuutin aikana. Joel Edmundsonin kaksiminuuttisen aikana nähtiin, että Marjamäen varjelema salaisuus oli Veli-Matti Savinaisen nousu Ville Pokan tilalle Suomen ykkösylivoimaan, jossa oli nyt viisi hyökkääjää. Tolvanen pelasi kakkosylivoimassa.

Sebastian Ahon viisikko karvasi ahnaasti ylhäältä, ja Kanadalla oli vaikeuksia päästä vauhtiin omasta päästään. Ajassa 8.50 Mikko Rantasen syöttö kimposi sitä katkaisseen Brayden Schennin lavasta Kanadan maaliin ja Suomi meni 1–0-johtoon.

Kanada antoi Suomelle samaa lääkettä ja sai kiekonriiston jälkeen pitkän pyörityksen Suomen alueelle. Sen päätteeksi Jean-Gabriel Pageau tasoitti 1–1:een ajassa 10.55.

Kanadan alivoima ei ollut ennen Suomi-ottelua päästänyt yhtään maalia. Ajassa 13.48 tämä taika murtui, kun Janne Pesonen ohjasi Markus Nutivaaran laukauksesta Suomen 2–1-johtoon. Vajaat kolme minuuttia myöhemmin Suomi meni jo 3–1-johtoon, kun Mikko Rantanen leipoi kiekon jäähän kaatuneen maalivahdin Curtis McElhinneyn taakse. Kanadan päävalmentaja Bill Peters vaihtoi tämän jälkeen Darcy Kuemperin McElhinneyn tilalle.

Tolvasen ja Teräväisen maalit katkaisivat Kanadan selän

Suomi pystyi patoamaan Kanadan nopeat hyökkäyksellä kasaamalla koko viisikkonsa kaukalon keskelle. Kanadan nopeus pääsi esiin vain Connor McDavidin spurteissa.

Toisessa erässä Kanada lisäsi luistelua ja painoi pelin painopisteen pitkillä hyökkäyksillä pelin Suomen päätyyn. Suomen pelastus olivat maalivahti Harri Säteri ja Kanadan jäähyily, joka rikkoi sen painostusjaksoja.

Kanadan paras maalipaikka tuli erän alussa Sakari Mannisen kaksiminuuttisen aikana. Maaliverkko häämötti jo tyhjänä Kanada edessä, mutta Miro Heiskanen pysäytti laukauksen. Alivoimallakin Kanada oli lähellä maalintekoa, kun Markus Nutivaara menetti kiekon puolustusalueella. Viimeistään Harri Säteri Suomen maalilla pysäytti kuitenkin Kanadan yritykset.

Kolmatta erää oli pelattu runsaat viisi minuuttia, kun Tolvanen sai maalivahti Kuemperin epäonnistuneen purkukiekon suoraan lapaansa ja teki helposti 4–1. Vain kymmenen sekuntia myöhemmin Sebastian Aho syötti laidasta Teuvo Teräväiselle, joka yllätti Kuemperin ja vei Suomen 5–1-johtoon.

Nämä maalit katkaisivat Kanadan, jonka pettymys purkautui lopussa kovina otteina.

– Tästä on hyvä jatkaa sunnuntain Saksa-peliin. Itseluottamustaso on hyvä. Yksi negatiivinen kokemus on saatu, ja palattu taas sille hyvälle tasolle, päävalmentaja Marjamäki tiivisti C More Sportin haastattelussa hienon voiton.

STT