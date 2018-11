City varmisti pudotuspelipaikkansa, vaikka Lyon piinasi loppuun saakka

MANCHESTER

Ranskalainen Lyon on Manchester Citylle hankala jalkapallovastustaja. Lyon on tällä kaudella ainoa joukkue, joka on voittanut Cityn ja piinasi tiistainakin Mestarien liigassa loppuun saakka.

City oli vieraissa kahdesti tappiolla, mutta nousi lopulta 2–2-tasapeliin. City oli ensimmäisellä puoliajalla ihmeissään rohkeasti hyökänneen Lyonin vieraana.

Lyonilla oli avauspuoliajalla kolme avopaikkaa. Se avasi maalitilinsä toisen puoliajan 55. minuutilla, kun Maxwel Cornet ampui rangaistusalueen tuntumasta vasempaan alanurkkaan 1–0.

Englannin Valioliigaa hallinnut City osoitti tämän jälkeen suuruutensa. Se otti hallinnan ja kipusi Aymeric Laporten pukkausmaalilla tasoihin.

Viimeisellä kymmenminuuttisella Cornet teki illan toisen maalinsa, mutta Sergio Agüero pukkasi tovia myöhemmin numeroiksi 2–2.

Tasapeli varmisti Citylle F-lohkossa pudotuspelipaikan.

Bayern maalitalkoissa

Cityn ohella Mestarien liigan jatkopaikka varmistui suurseuroista Real Madridille, Bayern Münchenille, Juventukselle ja AS Romalle.

Kun G-lohkossa moskovalainen TsSKA hävisi kotonaan, Roman ja Realin keskinäisellä ottelulla ei ollut jatkopaikan suhteen merkitystä. Real otti Gareth Balen ja Lucas Vazquezin tekemillä maaleilla 2–0-vierasvoiton.

Bayern murjoi E-lohkossa Benficaa 5–1. Arjen Robben ja Robert Lewandowski tekivät kotijoukkueelle kumpikin kaksi maalia.

Juventus puolestaan varmisti H-lohkon ykkössijan, kun se kaatoi vierailija Valencian 1–0. Voitto-osuman tuikkasi maaliviivalta Mario Manzukic.

Lohkon toinen pudotuspelipaikka meni Young Boysin kotonaan vaivoin 1–0 voittaneelle Manchester Unitedille, jonka maalin iski Marouane Fellaini.

Ajaxilla taukoa pudotuspeleistä

Ajax varmisti pudotuspelipaikkansa 16 joukkoon ensi kertaa 13 vuoteen, kun se E-lohkossa kukisti Ateenassa AEK:n 2–0. G-lohkossa tshekkijoukkue Viktoria Plzen nousi tappiotilanteesta 2–1-voittoon Moskovan lumisateessa TsSKA:n vieraana.

Ennen viimeistä lohkokierrosta Plzen kipusi vierasvoitollaan sarjataulukossa ohi TsSKA:n ja on ennen päätöspeliään kolmossijalla kiinni Eurooppa-liigan jatkopaikassa.

STT

