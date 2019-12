Manchester Cityn haave noususta kakkospaikalle ei toteutunut – Sterling pääsi uusimaan rankkarinsa

Nuoret Leijonat lähtee katkaisemaan Ruotsin hurjaa alkulohkovoittojen sarjaa

Suomi on yksi vuosikymmenen menestyneimmistä maista jääkiekon alle 20-vuotiaiden maailmanmestaruuskilpailuissa, mutta myöhään tänä iltana pelattavassa MM-kilpailujen avausottelussa Nuoret Leijonat on kovan haasteen edessä. Vastustaja Ruotsi on voittanut 48 alkulohko-ottelua peräkkäin. Lue lisää