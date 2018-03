Makwan Amirkhani paljasti sosiaalisessa mediassa seuraavan UFC-ottelunsa ajankohdan: ”Nyt on aika allekirjoittaa Suomen tasavallan presidentin sanat”

Vaasassa lapsuutensa viettänyt vapaaottelija Makwan Amirkhani ilmoitti keskiviikkona sosiaalisen median päivityksessään tulevan UFC-ottelunsa ajankohdan.

Amirkhani kohtaa amerikkalaisen Jason Knightin Liverboolissa Britanniassa 27. toukokuuta.

– Sauli Niinistö sanoi minulle, että on hienoa, kun vien Suomea maailmalle. Nyt on aika allekirjoittaa Suomen tasavallan presidentin sanat 27.5. Liverpoolissa, Amirkhani kirjoittaa Facebook-päivityksessään.

Jos päivitys yllä ei näy, pääset katsomaan sen tästä linkistä .

Turussa nykyisin asuva kurditaustainen Amirkhani on 29-vuotias ja toistaiseksi menestynein suomalainen UFC-ottelija. Hän on otellut UFC-organisaation otteluissa neljästi ja voittanut kamppailuista kolme. Amirkhani hävisi viimeisimmän ottelunsa Arnold Allenia vastaan tuomariäänin.

Toukokuun vastustaja Jason Knight on UFC:ssä Amirkhania kokeneempi, seitsemän ottelun jujutsu-taituri. 39-vuotias Jason "The Kid" Knight on voittanut seitsemästä ottelusta neljä. Viimeisimmän ottelun hän hävisi tuomariäänin joulukuussa 2017.