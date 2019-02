Mäkäräinen 48:s Kanadan normaalikilpailussa

CANMORE

Kaisa Mäkäräinen on sijoittunut 48:nneksi ampumahiihdon naisten maailmancupin normaalikilpailussa Kanadan Canmoressa.

Kisan voitti Norjan Tiril Eckhoff ennen Tshekin Marketa Davidovaa ja Italian Lisa Vittozzia. Maailmancupia johtava Italian Dorothea Wierer ampui kolme ohilaukausta ja oli kisassa 22:s.

Mäkäräinen ampui 12,5 kilometrin kilpailussa yhteensä kuusi ohilaukausta, joista viisi tuli makuupaikoilta. Hän jäi yhden sakon ampuneesta Eckhoffista vajaa viisi minuuttia.

Muista suomalaisista Suvi Minkkinen oli 60:s ja Laura Toivanen 83:s.

Wierer johtaa maailmancupia 651 pisteellä. Lisa Vittozzi on toisena 646 pisteellä ja Slovakian Anastasia Kuzmina kolmantena 540 pisteellä. Mäkäräisellä on pisteitä 443, ja sijoitus on kuudes.

STT