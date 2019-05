Pesisstudio: Maila-Jussien jokeri-iskijä myöntää: Lukkarit ovat päässeet viemään minua vähän turhan paljon – Katso video

Seinäjoen Maila-Jussien kausi naisten Superpesiksessä on alkanut hieman nihkeästi. Avausvoitto on kolmen kierroksen jälkeen vielä saavuttamatta. Tappiot ovat tulleet Porin Pesäkarhuille, Lapuan Virkiälle ja Lappeenrannan Pesä Yseille. Koossa on yksi sarjapiste.

SMJ:n jokeri-iskijä Aino-Kaisa Mantere on kuitenkin luottavainen joukkueen mahdollisuuksiin. – Olemme töpeksineet itse todella paljon ja nuorella joukkueella se menee ehkä vähän vielä jännityksen piikkiin, mutta olemme kärsivällisiä, Mantere tähdentää. Itse hän on takonut kolmeen peliin seitsemän juoksua, mutta ei ole esitykseensä kovin tyytyväinen. – Tiedän, että oma roolini on joukkueessa tosi tärkeä. Kun menet jokerina lyömään, niin aina tapahtuu jotakin ja aina pitäisi onnistua. On tullut vähän laaduttomia lyöntejä ja lukkarit ovat päässeet viemään minua vähän turhan paljon, tykkilyöjä myöntää. Keskiviikkona Maila-Jussit matkustaa Tampereelle, jossa vastassa on viime vuosina mainiosti menestynyt Manse PP. – Sielläkin on joukkue uusiutunut ja pelipaikkoja haetaan. Niihin on päästävä iskemään, Mantere suunnittelee. Katso video: Pesisstudiossa vieraana Seinäjoen Maila-Jussien Aino-Kaisa Mantere.