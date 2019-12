Maajoukkuemies SJK:n harjoitusrinkiin

Lewandowski on tehnyt tällä kaudella enemmän maaleja kuin Bayernin lauantain vastustaja

Jalkapallon Saksan Bundesliigan maaliennätystä jahtaava Robert Lewandowski aikoo kartuttaa maalitiliään vielä ennen talvitaukoa. Lewandowski on tehnyt syyskaudella 19 täysosumaa eli yhden enemmän kuin Bayern Münchenin lauantainen vastustaja Wolfsburg. Keskikastissa majaileva Wolfsburg on päästänyt vain 16 maalia, mikä on sarjan pienin lukema.