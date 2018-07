Maajoukkueen kapteeni ja runkopelaaja ei edusta Suomea kotikisoissa – englantilaisseura ei päästä pelaajaa mukaan

Suomen alle 19-vuotiaiden jalkapallomaajoukkueen runkopelaaja ja kapteenina toiminut Marcus Forss ei edusta Suomea U19-poikien EM-kotikisoissa.

Hyökkääjän englantilaisseura Brentford FC on päättänyt olla päästämättä pelaajaansa turnaukseen. Palloliitto tiedotti asiasta tiistaina verkkosivuillaan .

Seurajoukkueiden ei ole pakko päästää pelaajiaan nuorten maaotteluihin tai edes arvoturnauksiin ja Brentford käyttää oikeuttaan. Suomen joukkueen taustahenkilöille englantilaisseuran päätös on pettymys.

– Brentford ilmoitti meille kesäkuun puolessavälissä, että he eivät halua päästää Marcusta tähän turnaukseen. Olemme saaneet vahvistuksen säännölle UEFA:sta ja olemme myös keskustelleet Englannin liiton teknisen johtajan Dan Ashworthin kanssa heidän vastaavista tapauksista, pelaajakehityspäällikkö Hannu Tihinen kertoo.

– Pelaajat, jotka ovat juuri nousemassa edustusjoukkueisiin eurooppalaisissa sarjoissa ovat tässä mielessä ongelmallisessa tilanteessa. Ashworth kertoi, että heillä tulee vastaavia tapauksia joka kesä. Nuoret pelaajat itse ovat ikävimmässä asemassa. He ovat ottamassa isoja askeleita tulevaisuutensa kannalta.

Tihinen neuvotteli Brentfordin kanssa asiasta. Tavoitteena oli, että Forss menettäisi Brentfordin harjoituskaudesta mahdollisimman vähän. Tihisen mukaan viimeisessä ehdotuksessa Forss olisi menettänyt Brentfordin kanssa yhden harjoitusviikon ja yhden harjoitusottelun.

– Tämän mukaan Marcus olisi pelannut Suomen paidassa kisaottelut Italiaa ja Norjaa vastaan. Keskusteluja käytiin manageri Dean Smithin ja Marcuksen kanssa. Lopputulos on kuitenkin se, että he eivät halua häntä luovuttaa. Tämä on kova isku meille, mutta meidän on nyt reagoitava asiaan oikein, Tihinen kertoi Palloliiton verkkosivuilla.

Suomen lopullinen joukkue Seinäjoella ja Vaasassa 16.-29.7. pelattavaan lopputurnaukseen julkaistaan perjantaina.