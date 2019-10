Lukkari Niina Härkönen siirtyy pelaamaan Lapuan Virkiään

Hughes avasi piste- ja New Jersey voittotilin Kakon Rangersin kustannuksella

Jääkiekkoliiga NHL:n kesän varaustilaisuuden kärjessä varattujen New Jerseyn Jack Hughesin ja New York Rangersin Kaapo Kakon kaudet eivät ole alkaneet tehopisteillä mitattuna odotetulla tavalla. Suomen aikaa torstain ja perjantain välisenä yönä pelatussa huippulupausten ensimmäisessä keskinäisessä kamppailussa pidemmän korren vei varaustilaisuuden tapaan Hughes, jonka kauden ensimmäinen tehopiste avitti New Jerseyn 5–2-kotivoittoon.