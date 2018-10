Luistimet teräviksi ja hymyä huulille - Huoltajat-video seuraa Vaasan Sportin liigajoukkueen huoltajien pelipäivää aamusta iltaan

Millainen on jääkiekon liigajoukkueen huoltajan työpäivä?

Ainakin pitkä. Sen kertoo Huoltajat-video, jossa seurataan Vaasan Sportin huoltojoukkoja pelipäivän aamusta sen iltaan saakka.

Huoltajan rooliin joukkueessa kuuluu muutakin kuin luistimien teroitusta ja varusteiden korjausta. Sportissa hyökkääjä Tomi Körkön aamurutiineihin kuuluu kahvi- ja turinahetki huoltajakopissa.

– Tämä on sellainen hyvän mielen paikka, josta saa hyvän startin päivään ja hymyn huulille. Kiva hakea vähän energiaa, Körkkö kertoo.

– Kaiken sen ruumiillisen työn lisäksi, mitä he tekevät, on vielä henkinen tuki ja ymmärrys. He ovat periaatteessa puolueettomia kaikesta ja heille pystyy kertomaan mitä tahansa, ovat ne sitten siviili- tai lätkäasioita, he kyllä kuuntelevat ja parhaansa mukaan neuvovatkin.

Neljättä kauttaan Sportin liigajoukkueen huoltajana toimiva Jarno Kosonen näkeekin, että tappioiden ei ole syytä näkyä huoltajan naamalla.

– Ei se saa vaikuttaa huoltajan mielialaan. Huoltajan pitää olla se positiivinen sykäys muille, Kosonen pohtii.

– Positiivisesti eteenpäin, siihen olemme pyrkineet.