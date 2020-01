Loukkaantumisista kuntoutuva Billy Ions jatkaa SJK:ssa

SEINÄJOKI

Jalkapallon Veikkausliigassa pelaava Seinäjoen Jalkapallokerho on sopinut hyökkääjä Billy Ionsin kanssa jatkosta SJK:n riveissä. Ions on ollut sivussa loukkaantuneena viimeisen parin vuoden aikana useampaan kertaan ja häntä pitkään kiusannut vanha vamma operoitiin viime syksynä. SJK tarjosi kaudesta 2016 lähtien seuraa edustaneelle Ionsille mahdollisuuden laittaa itsensä kuntoon yhdessä joukkueen kanssa. Ja koska leikkaus sujui hyvin, voi Ions olla vielä tärkeä palanen SJK:n alkavalla kaudella.

25-vuotias Ions on pelannut SJK:ssa kaikki kilpailut mukaan laskien 65 ottelua, tehnyt niissä 19 maalia sekä antanut 12 syöttöä. Hän tuli Suomeen alunperin PS Kemin riveihin jo tammikuussa 2013 ja pelasi kemiläisten riveissä Kakkosessa, Ykkösessä ja lopulta Veikkausliigassa, ennen siirtoa SJK:n paitaan. SJK:ssa hän oli mukana voittamassa pronssimitaleja ensimmäisellä kaudellaan.

Luonnollisesti Ions ei ole vielä pelikunnossa ja kuntoutuminen ottaa oman aikansa, mutta on mahdollista, että hän pelaa SJK:n kanssa Veikkausliigaa alkavalla kaudella. Ions itse on valmis hakemaan pelituntumaa vaikka SJK Akatemian mukana Ykkösessä.

– On mahtavaa olla takaisin Seinäjoella. Ensimmäiset päivät harjoituksissa ovat tuntuneet hyvältä. Ensimmäinen tavoitteeni on saada hyvän harjoitusjakso ilman takaiskuja ja palata hiljalleen takaisin joukkueen mukaan. Otan päivän kerrallaan ja katsotaan kuinka hommat etenee. Joukkue vaikuttaa todella hyvältä ja olen tällä hetkellä erittäin onnellinen, Ions kertoo SJK:n tiedotteessa.

– Tämän seuran kannattajat ovat olleet minulle mahtavia ja aina tukenani. Toivonkin, että palaan kentille täydessä iskussa ja pystyn auttaa tätä seuraa parhaani mukaan, sanoo Ions vielä lopuksi.

– Olemme kaikki erittäin iloisia, että Billy päätti liittyä meidän mukaamme kaudelle 2020. Kaikki mitä hän tekee, hän tekee sen aina täydestä sydämestään. Hän edustaa SJK:n seurakulttuuria ja tätä yhteisöä täydellisesti. Tulemme olemaan hänen tukenaan, hänen tehdessä paluuta takaisin operaatioiden jälkeen ja uskomme, että hän tulee olemaan meille vielä arvokas pelaaja kentällä. Me kaikki tiedämme mihin hän pystyy, sanoo SJK:n urheilupuolen tekninen johtaja Richie Dorman.

Päävalmentaja Jani Honkavaara yhtyy Dormanin ajatuksiin.

– Ions on meille tavallaan bonuspelaaja. Totta kai häntä kohtaan on lähtökohtaisesti aina isot odotukset, koska kyseessä on parhaimmillaan erittäin hyvä pelaaja. Vaikeiden viime vuosien jälkeen hänellä menee varmasti oma aikansa saada rytmistä kiinni, joten emme voi olla turhan malttamattomia. Isoin juttu on se, että kuntoutus on edennyt suunnitelmien mukaan ja Billy on tulossa takaisin. Seuraavaksi tärkein tavoitteemme on pitää hänet ehjänä ja palauttaa sitä kautta hyvälle levelille. Kyllähän kaikki Seinäjoella muistavat, kuinka hyvä Billy on parhaimmillaan. Hänellä on kuitenkin omat haasteensa loukkaantumisten takia ja sen vuoksi meidän on oltava kärsivällisiä, sanoo Honkavaara.

– Mielestäni tämä oli seuralta iso luottamuksen osoitus Billylle. Vaikeiden vuosien jälkeen seura on valmis odottamaan hänen paluutaan ja se kertoo myös luottamuksesta pelaajaa kohtaan. Rikkonaisten kausien jälkeen hänen olisi ollut varmasti vaikea lähteä etsimään itselleen uutta pelipaikkaa, joten tämän sopimuksen myötä seura tekee hänelle ison palveluksen. Mielestäni tämä kertoo myös siitä, miten hyvä pelaaja Billy Ions parhaimmillaan on, päättää Honkavaara.