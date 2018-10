Lotossa iso potti jakoon

Latvala kolmantena ja Lappi neljäntenä yötauolle – Suninen ajoi ojaan

Toyotan Jari-Matti Latvala on kolmantena ja tallitoveri Esapekka Lappi neljäntenä Walesin MM-rallin ensimmäisen pidemmän kilpailupäivän jälkeen. Toyotan Ott Tänak johtaa kisaa 28,8 sekunnin erolla Hyundain Thierry Neuvilleen. Latvala on 2,5 sekunnin päässä Neuvillesta, Lapilla eroa kakkossijaan on 7,1 sekuntia. Lapin takana väijyy 2,3 sekunnin päässä Ford-tähti Sebastien Ogier. Lue lisää