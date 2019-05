MM-Leijonien puu kasvaa taivaaseen saakka – supertähtien Venäjä jäi nollille ja ulos finaalista

Jari Kurri osti Jokerit kokonaan – Harkimo osti venäläisomistajat ulos ennen kuin myi KHL-seuran Kurrille

Harry Harkimo on myynyt jääkiekkoseura Jokerit seuran general managerille Jari Kurrille, joka on yksi suomalaisjääkiekkoilun suurimmista pelaajanimistä. Kurri on voittanut NHL:n Stanley Cupin viisi kertaa Edmonton Oilersissa. Yhtä moneen NHL-mestaruuteen on pystynyt vain Esa Tikkanen. Lue lisää