Leijonat avaa olympiaturnauksen Saksaa vastaan, Naisleijonien puolivälierävastus ratkeaa

Kolumni: Haloo, Vaasan Sport – uskottava rakennustyö aloitettava NYT!

Perjantai, 15. joulukuuta vuonna 2017. Vaasan Sport on käytännössä menettänyt mahdollisuutensa jääkiekon liigan pudotuspeleihin, seurajohto on suututtanut kannattajien äärilaidan, ja Sportin kotipelien yleisömäärät ovat liigan surkeimmat. Sport-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Heikki Hiltunen sanoo Urheilustudiossamme painokkaasti: "Pelaajien tyhjennysmyyntiä ei tule". Se tuli sittenkin, mutta se on vain yksi ilmentymä Sportin todellisesta ongelmasta. Lue lisää