Latvala otti oppia Tänakista: "Nyt alkaa toimia minullakin"

HELSINKI

Rallin MM-sarjassa kisaava Jari-Matti Latvala sanoo oppineensa viime kaudeksi Toyota-tallitoverikseen tulleelta Ott Tänakilta, ja on pyrkinyt virolaiskuskin vaikutuksen myötä muuttamaan ajotyyliään. Uransa kolmanteentoista MM-kauteen Monte Carlossa torstaina starttaava Latvala jutteli tilanteestaan Autosportille.

– Ott on vahva (alkavalla kaudella), sen tiedämme, Latvala aloitti.

– Kun näin hänen suorituksiaan viime kaudella, tajusin, että minun on tehtävä jotain itselleni. Ja se paine on ajanut minua eteenpäin.

Tänak oli viime kaudella mestaruustaistossa mukana loppuvaiheisiin saakka, kun taas Latvalan menestyshaaveet karisivat jo kesään mennessä. Nyt suomalaiskuljettaja uskoo, että Tänakin toimissa on "kopioitavaa", jotta Toyotan Yaris-autosta irtoaa parempaa kautta.

– Tein autosta aika simppelin viime kaudella, enkä täysin käyttänyt sen tuomia etuja. Luotin varsin aggressiiviseen tyyliin saadakseni auton tekemään sitä mitä halusin. Kun Ott tuli talliin, hän halusi tehdä enemmän työtä auton kanssa saadakseen sen neutraalimmaksi ja helpommin käännettäväksi, Latvala selosti Autosportille.

– Olen oppinut hänen kanssaan, ja nyt alkaa toimia minullakin.

Latvalan lähtökohtia avittaa myös viime kauden päättänyt voitto Australian rallissa.

– Talveen on aina hyvä lähteä tuolla tavalla (voitolla). Toki nyt on uusi kausi, ja kaikki alkaa alusta. Viime kaudella ensimmäiset kuusi kuukautta meillä oli vaikeaa, mutta Suomen MM-rallin jälkeen rytmimme oli erinomainen. Sillä tavalla on nyt jatkettava, läpi koko kauden.

– Se on se tapa, jolla voi taistella maailmanmestaruudesta.

STT

