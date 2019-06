Latvala joutui keskeyttämään Portugalin MM-rallin

MATOSINHOS/HELSINKI

Toyotan Jari-Matti Latvalan umpisurkea kausi sai jatkoa Portugalin MM-rallissa lauantaina, kun Yaris WRC:n jousitus rikkoutui etuosasta. Voitosta kamppaillut Latvala keskeytti ennen päivän viimeistä erikoiskoetta. Toyota kuitenkin ilmoitti, että Latvala jatkaa sunnuntaina Ralli2-säännön turvin.

Tommi Mäkisen tiimillä on Latvalan keskeytyksestä huolimatta kaksoisjohto. Iskunvaimenninviasta kärsinyt virolaistähti Ott Tänak johtaa yhä rallia 4,3 sekunnin erolla ennen tallikaveriaan Kris Meekea. Hyundain Thierry Neuville on kolmantena vain 9,2 sekuntia Tänakin takana.

Citroenin Sebastien Ogier vaanii neljäntenä 11,8 sekuntia Neuvillea perässä. Hyundai pelasi rajua taktista peliä lauantaina, kun sekä Sebastien Loeb että Dani Sordo myöhästyivät taktisesti erikoiskokeiden lähdöstä taaten Neuvillelle paremman lähtöpaikan.

– Tein kaiken, minkä pystyin. Nyt hän oli aika kaukana minun takana ja hän sai etua lähtöpaikasta. Ei tässä oikein mitään voi sanoa. Tilanne on mikä on, Ogier tuskaili.

Lappi viidentenä

Citroenin Esapekka Lappi kärsi perjantaina rengasrikon, mutta yltyi hyvään vauhtiin lauantaina. Lappi on kilpailussa viidentenä Fordin Teemu Sunisen edellä.

– Testeissä tehtiin iso muutos etulukkoon ja se tuntuu nyt toimivan. Istuin myös eilen aika pitkään insinöörien kanssa palaverissa ja teimme lisää muutoksia, jotka pelittävät hyvin, Lappi totesi.

– Aika siistiä, kun nyt auto menee kuin ajatus. Ensimmäistä kertaa voin ajaa niin kuin olen tottunut ajamaan. Silloin siitä voi nauttia. Oli hauskaa ajaa tänään, pieksämäkeläinen jatkoi.

Pohjois-Portugalissa on ollut poikkeuksellisen kuuma sää, kun lämpötila on ylittänyt paikoin 30 asteen rajan.

– Lämmin on ja hikeä riittää. Autossa on 60 astetta lämmintä ja pitkät kalsarit päällä, niin kuumaa on, Suninen naureskeli.

Sunnuntaina Portugalissa ajetaan vielä viisi erikoiskoetta.