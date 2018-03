Lapuan Kobrien seurajohto teki virheen – voi tulla kalliiksi

SEINÄJOKI

Viime vuonna komeasti puolivälieriin. Nyt uhkaa putoaminen.

Lapuan Kobrien kausi miesten Korisliigassa on ollut valtava pettymys hienon viime kauden jälkeen.

Joukkueella on ollut epäonnea, mutta myös seurajohto on tehnyt virheitä, minkä Urheilustudiossa myöntää korisasiantuntija Paavo Eloniemi .

– Joukkueen kokoamisessa oltiin vähän liian varovaisia. Lähdettiin neljän jenkin lisäksi vain pelkästään Lapuan omilla kasvateilla mukaan.

Kauhajokelaista mieskoripalloilua ja pikaluistelija Mika Poutalaa yhdistää neljänsien sijojen kirous.

Kauhajokelaiset ovat jääneet peräti kolme kertaa neljänsiksi Korisliigassa 2010-luvulla. Poutala on ollut vielä epäonnisempi. Etelä-Korean talviolympialaisten 500 metrin lisäksi Poutala on jäänyt matkakohtaisissa MM-kisoissa kolmasti neljänneksi samalla matkalla. Lisäksi Poutala on ollut kerran neljäs sprinttereiden MM-kisoissa.

Nyt Karhu Basketilla on lähes ainutlaatuinen tilaisuus napata Kauhajoelle ensimmäinen miesten korismitali. Karhu Basket on runkosarjassa toisena, kun runkosarjaa on enää muutama kierros jäljellä. Puolivälieriin se siis lähtee hyvistä asemista.