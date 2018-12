Kuuntele podcast: Terveellistä shokkihoitoa, eikä tuhmia juttuja saa puhua – "Lauri Tähkä olisi mukava kaveri"

Seinäjokelainen Soili Pulkkinen ajatteli ennen, ettei ikinä pulahda avannon hyytävään syleilyyn. Nyt Pulkkinen jättää huolensa avantoon monta kertaa viikossa, koska talviuinnilla on monia terveysvaikutuksia. Esimerkiksi unenlaatu paranee.

– Shokkihan se on tietenkin, ensimmäinen kerta varsinkin. Vieläkin joskus, jos on oikein huono sää. Se on vähän shokkihoitoa.

Pulkkisen mukaan saunanlauteilla ei saa puhua muun muassa uskonnosta, politiikasta, henkilökohtaisista asioista tai tuhmista jutuista.

Podcastissa Pulkkinen kertoo kysyttäessä myös toiveestaan, joka kohdistuu laulaja Lauri Tähkään. Podcastin voit kuunnella tämän jutun videolinkistä.

Jarno Ranta