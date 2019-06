Kuortaneen Kunnon Taru Vainionpäälle tappio pronssiottelussa

Jori Lehterä siirtymässä KHL-jättiläisen riveihin

Jääkiekkoilija Jori Lehterä on venäläisen uutistoimisto Ria Novostin mukaan siirtymässä Venäjälle KHL-seura Pietarin SKA:n riveihin. Päättyneellä kaudella Lehterä pelasi 27 NHL-ottelua Philadelphia Flyersissa, joissa syntyi yksi maali. Kaikkiaan Lehterä on pelannut NHL:ssä 307 ottelua, joissa hän on tehnyt 34 maalia ja 111 tehopistettä. Lue lisää