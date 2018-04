Kuortaneen keihäskisaan uusi kova nimi

Kaksi italialaismiestä syytteeseen väkivallasta – Liverpool-fani kriittisessä tilassa

Kahta italialaismiestä vastaan on nostettu syyte väkivallasta ennen Liverpoolin ja AS Roman Mestarien liigan välieräottelua tiistaina. Vakavia päävammoja saanut 53-vuotias mies on kriittisessä tilassa, kertoi BBC. Lue lisää