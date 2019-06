Imatranajot vaativat kuolonuhrin, kuljettaja kaatui kohtalokkaasti sadekelissä

Sao Paulon poliisi kuulusteli Neymaria raiskaussyytteestä

Brasilian poliisi kuulusteli torstaina ensi kertaa jalkapallotähti Neymaria tätä vastaan nostetun raiskaussyytteen takia. Mallina työskentelevä brasilialaisnainen on kertonut Neymarin väkivaltaiseksi muuttuneesta käytöksestä muun muassa tv-haastattelussaan, mutta Neymar taustajoukkoineen on kiistänyt tapahtumat ja he ovat syyttäneet naista kiristysyrityksestä. Lue lisää