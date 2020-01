"Kuin kotiin palaisi" – VPS kiinnitti kasvattinsa

Vaasan Palloseura on kiinnittänyt jälleen yhden paluumuuttajan, kun keskikenttäpelaaja Arttu Nuutinen liittyy ykkösessä jalkapalloilevan seuran riveihin. Nuutinen, 23, on VPS:n oma kasvatti, joka on viime vuosina pelannut kakkosta ja ykköstä AC Kajaanissa sekä viimeksi kakkosta kakkosta Vasa IFK:ssa.