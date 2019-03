Kossu lainaa Riku Niemen Sotkamon Jymystä

Sotkamon Jymyn superpesisjoukkueen sopimuspelaaja, vuonna 1997 syntynyt Riku Niemi siirtyy lainalle Koskenkorvan Urheilijoihin, kertoo KoU tiedotteessaan.

Lainasopimus on toistaiseksi voimassa oleva.

SuperJymyn toimitusjohtajan Mikko Kuosmasen mukaan lainasopimus on molemmille joukkueille hyödyllinen.

– Urheilijalähtöisesti tämä on Rikulle hyvä mahdollisuus. Koskenkorvalla hänellä on saumat napata isoa roolia, minkä myötä hänellä on mahdollisuus kasvaa pelaajana, Kuosmanen sanoo tiedotteessa.

Niemi itse kokee, että lainasopimus on mielenkiintoinen sauma. Hän arvelee vahvuuksiensa sopivan hyvin Koskenkorvan Urheilijoiden rosteriin.

– Joukkuehan näytti jo viime kaudella, että pelin kulkiessa on mahdollisuudet vaikka mihin. Tarkoituksena olisi murtautua isoon rooliin ja auttaa joukkuetta erityisesti jalkanopeuden kautta, Niemi toteaa.

Koskenkorvan Urheilijoiden pelinjohtaja Jukka Latvala odottaa Niemeltä läpimurtoa ensi kaudella.

– Saimme kovan luokan pelimiehen laumaan. Nopea nuori kaveri. Odotan Niemeltä läpimurtokautta ensi kesänä, Latvala sanoo.

Latvalan mukaan Niemi tuo syvyyttä Koskenkorvan vaihtotilannepelaamiseen.

Niemi liittyy KoU:n harjoitusrinkiin välittömästi.