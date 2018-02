Kommentti: Sportin ensi kauden pelastaja: Kalapudas-Ainali-Kiviranta

Vaasan Sportilla on suuri työ tehtävänä ensi kaudella. Kaksi peräkkäistä pettymystä kasaavat paineita jo ennen ensi kauden alkua, mutta nuori hyökkäyskolmikko toimii lähitulevaisuudessa Sportin lippulaivana.

Synkkien hetkien aikana päävalmentaja Tomek Valtonen on työstänyt itselleen yllättävän tehokkaan kolmikon. Antti Kalapudas, Aleksi Ainali ja Joel Kiviranta ovat takoneet kauden aikana hurjan määrän pisteitä, ja tällä hetkellä todisteena hyvästä työstä on kultakypärä jälkimmäisen päässä.

Alla on kyseisen kolmikon yksilölliset suoritukset kuluneella kaudella:

Antti Kalapudas (53 ottelua, 9+118=27,+7), Aleksi Ainali (54 ottelua, 8+20=28,-10) ja Joel Kiviranta ( 54 ottelua, 17+14=31,-5).

Pistemäärä jokaisella on erinomainen, sillä keski-ikä hyökkääjillä on vain 21,33. Hyökkääjien yhteenlaskettu pistemäärä 86 on seitsemän pistettä enemmän kuin Sportin kokeneemmalla tehovitjalla Olavi Vauhkonen–Joonas Komulainen–Markus Nenonen.

Karmaisevat pakkaslukemat nuorison tehotilastoissa kertovat myös, että töitä on tehtävä erityisesti omassa päädyssä. Kalapudas on seitsemän plussalukemansa myötä joukkueen sisäisessä tehotilastopörssissä toisena. Ykköspaikkaa hallitsee puolustaja Tony Sund.

Ensi kausi tulee olemaan edellä mainitulle vitjalle menestyksekäs. Kuntokäyrä on ollut hyvässä nousussa jokaisella ja Kivirannan hommattua enemmän lihasta rikkonaiset aiemmat kaudet ovat selätetty.

Ainalin saavuttua viime kauden lopuilla kotkapaitaan nuori sentteri osoittautui potentiaaliseksi pistenikkariksi, ja Kalapudaksen peitottua tämän kauden alun vaikeudet palaset ovat loksahtaneet kohdalleen. Sportin kotiyleisö saa ensi syksynä katsoa ja ihailla vitjan menoa, toivottavasti myös koko kauden.

Michael Parksin, Nenosen ja Sam Povoroznioukin poistumisten myötä kolmikon jatkosopimusten ja läsnäolojen tärkeydet nousevat entuudestaan. Vaikka Sportilla on vielä edessään avainpelaajien hommaaminen kotkapaitaan, tähän kolmikkoon voi nojata pisteiden takomisessa.