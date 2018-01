Kommentti: Reissu Kokkolaan saattaa tehdä Salolle hyvää

Ollaan hetki realisteja: 19-vuotiaan Sport-puolustaja Robin Salon kausi on ollut huono. Ei tarvitse olla mikään suuri asiantuntija, että pystyy havaitsemaan sen.

Pitkästä aikaa potentiaalisin vaasalaispelaaja on etsinyt itseään koko kauden.

Osan siitä voi laittaa sen piikkiin, että koko joukkueella on mennyt päin honkia. Sitäkään ei varmaan käy kieltäminen.

Jo alkukaudesta Salolla oli haasteita kiekon kanssa. Menetyksiä on tullut omalla puolustusalueella ja hyökkäystä rankentaessa, kun hän on pyrkinyt nostamaan hyökkäystä kiekollisena. Ajoittain on näyttänyt, että nuorukainen on paineen alla hieman yksin ja hukassa.

Tämä kausi oli kuitenkin se, jolloin Salon piti nousta seuraavalle tasolle, mutta viitteitä siitä ei ole ollut. Ajoittain nuorukainen on väläytellyt kykyjään, mutta viimeinen silaus pelaamisesta on puuttunut. Tällä hetkellä hän on jäljessä viime kautta kaikilla mahdollisilla mittareilla.

Kun Salo on ollut kentällä, vastustaja on rangaissut suurimmalla prosentilla tasakentällisin. Kun Salo on ollut kentällä, on joukkue viimeistellyt lähes heikoiten tasakentällisin. Liki viidenkymmenen ylivoimaminuuttinsa aikana Salo ei ole tehoillut itse kertaakaan. Vajaan puolen tunnin alivoima-aikana on soinut omissa useammankin kerran.

Syy voi löytyä lopulta epäonnistumien laskemasta itseluottamuksesta, johon voidaan lisätä vaikuttajana komennukset popcorn-osastolle. Penkittämiset ja jättäminen kokoonpanon ulkopuolelle eivät ole varsinaisesti lisänneet nuorukaisen itseluottamusta. Sitä tuskin lisää sekään, että kun hän viimein pääsi nuorten MM-kisoihin mukaan, oli hänen pääasiallinen roolinsa järsiä mailantuppea vaihtoaitiossa. Peliaikaa tuli ainoastaan Tanskaa vastaan.

Viimeksi Salo nähtiin kotkapaidassa jäällä viime viikon tiistaina Lappeenrannassa SaiPa-ottelussa, jossa peliaikaa kertyi vajaa seitsemän minuuttia, ja loput ajasta meni sitten järsiessä mailaa. Sittemmin hän on mutustanut poppareita muiden pelatessa.

Kun kaikki menee metsään, on uusi alku paras ratkaisu. Nyt Sport lainaa kahdeksi otteluksi Saloa Mestiksessä pelaavaan Kokkolan Hermekseen. Siellä hän saa varmasti ison tontin ja voi saada kadonneen peli-ilonsa takaisin.

Salonhan paikka ei kykyihin nähden olisi missään nimessä Mestiksessä, mutta parempi vaihto hänelle on saada peliaikaa edes siellä kuin istua Vaasassa katselemassa pelejä katsomosta. Ehkä hänet vielä loppukauden aikana nähdään kotkapaidassa. Luultavasti viimeistä kertaa pitkään aikaan.

Ensi kaudeksi nuorukainen suuntaa johonkin muualle, se alkaa olla melko selvä asia. Olisiko Salon pitänyt vaihtaa maisemaa jo hyvin sujuneen viime kauden jälkeen? Ehkä erilaiset pelitavat ja kuviot olisivat voineet olla kehityksen kannalta hyväksi, mutta tämä on sitten jo aivan toinen keskustelu.