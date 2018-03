Kolumni: Ketuiksi meni, mutta onneksi ei juhlita Mestis-pronssia

Voi peruna. Sieltähän tuli jumbosija, eikä pisteitä saatu kasaan edes sitä määrää, mitä ensimmäisellä liigakaudella. Tavoiteltu pudotuspelipaikka olisi vaatinut peräti 26 sarjapistettä enemmän.

Eivätpä vaasalaiset päässeet tälläkään kaudella nauttimaan menestyksekkäästä jääkiekosta. Kentällä nähtiin hitusen aktiivisempi kotkalauma kuin edellisellä kaudella, mutta tulos oli sitäkin onnettomampi. Sport lähti kauteen pyrkien selkeästi enemmän reagoivampaan ja nopeampaan jääkiekkoon, joka näkyikin esimerkiksi siinä, että viivelähtöjä ei paljokaan viljelty. Se kuitenkin tuotti lähinnä oman puolustusalueen ongelmia, eikä toivottua tulosta.

Korttitalo alkoi sortua mukavan kaudenaloituksen jälkeen

Kausi alkoi kuitenkin ihan mukavasti. Joukkue roikkui ensimmäisen kuukauden jälkeen pudotuspelipaikoilla, ja pelikin näytti ajoittain aivan hyvältä. Epätasainen suorittaminen näkyi kuitenkin heti alkukaudesta esimerkiksi isonumeroisina tappioina.

Marraskuun alussa touhu alkoikin sitten levitä käsiin. Se niin sanottu korttitalo alkoi sortua pitkin lattioita. Kiekkoa seuraava vaasalaisyleisö alkoi turhautua toimintaan kauden edetessä.

Sportin joukkueen kapteeni Ville Viitaluoma jätti laivan uppoamaan näihin aikoihin kohti Pohjanlahden pohjaa. Hätäisenä ratkaisuna hänen tilalleen hankittiin Andrew Kozek, joka ei suoranaisesti otteillaan häikäissyt. Tuohon mennessä koko kauden pelaamatta ollut Kozek oli hyvä maalilla, mutta muuten melkoinen sukka.

Sittemmin nähtiinkin monenmoista episodia, jotka alkoivat marraskuun lopulla oikeastaan kannattajien mielenilmaisusta päävalmentaja Tomek Valtosen erottamiseksi. Tämä yritettiin sikariportaan tasolta estää melko surkuhupaisalla tavalla. Lopputuleman kaikki tiedämme: seuravana päivänä tilannetta pahoiteltiin, kun Tomek ulos -lakanaa oli ilmeisen voimakkaasti pyritty saamaan pois Sport-kannattajilta.

Mielenilmaisuepisodin jälkeen Sport-kannattajien luottamusta koeteltiin useampaankin kertaan. Esimerkiksi joulukuun puolivälissä, kun Sportin hallituksen puheenjohtaja H eikki Hiltunen julisti hallituksen äänellä, että pudotuspelejä tavoitellaan nykyisellä ryhmällä, eikä tammikuun tyhjennysmyyntejä nähdä. No, kuinkas sitten kävikään?

Sportista on poistunut toista kourallista pelaajia. Näitä ovat muun muassa Ari Gröndahl, Filip Riska , Markus Nenonen , Markus Kankaanperä , Michael Parks ja niin edelleen. Kauden alussa nimetty kapteenisto on vaihtunut kokonaan uudeksi. Tyhjentäminen lienee taloudellisesti viisas ratkaisu, mutta miksi luvata jotain, mitä ei pysty kuitenkaan varmuudella pitämään?

Monelle pelaajalle oli ilmeisesti pyritty tarjoamaan jatkoa ensi kaudeksikin, mutta ainakin julkisuudessa taloussyihin vedoten jatkopahveja ei ole saatu syntymään. Tämä puolestaan saa palaamaan jälleen Hiltusen joulukuiseen julistukseen: puheenjohtaja lupaili 10–15 prosentin kasvua pelaajabudjettiin ensi kaudeksi.

Miten on mahdollista, että budjetin noustessa jatkajiin ei ole varaa? Jokin tässä yhtälössä ei täsmää. Vai, onko niin, että kalliita julkaisemattomia hankintoja on jo tehty ensi kautta silmällä pitäen?

3200 katsojan keskiarvosta jäätiin rajusti

Tämä kaikki edellä mainittu muine vivahteineen on luonnollisesti vaikuttanut yleisömääriin Sportin otteluissa. Kauden alussa asetetusta 3200 katsojan keskiarvosta jäätiin reilusti. Sportin lopullinen yleisökeskiarvo tämän kauden osalta oli 2840, joka on Liigan ylivoimaisesti heikoin. Jos oletetaan, että keskimäärin asiakas tuo lipun ja lihapiirakan kanssa noin 30 euroa sisään firmaan, menetettiin tällä yleisökadolla noin 324 000 euroa, kun tavoitteesta jäätiin kolmenkymmenen kotiottelun aikana joka kerta 360 katsojan verran.

Luku ei luonnollisesti ole yksiselitteinen totuus, ei välttämättä edes lähellä sitä, mutta jotain suuntaa se antaa. Jo aiemmin on ilmoitettu, että Sport tulee tekemään tälläkin kaudella tappiollisen tuloksen. Kuinka paljo lopullinen persnetto on, selviää myöhemmässä vaiheessa. Yleisökatoa ei helpottanut edes se, että Sport pelasi tällä kaudella hämmästyttävän monta kotipeliä viikonloppuisin, jolloin yleisö löytää tyypillisesti paremmin hallille.

Onko Vaasan Sport muna vai kana?

Urheilullinen menestymättömyys kaikkine episodeineen on saanut yleisön jäämään kotiin, mutta vähintään yhtä sekava tällä hetkellä on tuote nimeltä Vaasan Sport. Onko se muna vai kana? Jotain siltä väliltä? Jos se oli kana, niin se taisi olla nälkäisempi kuin koskaan. Ehkä sitten tulikin muna, kun kana soi nälkäänsä? Mitä tuote lupaa siitä maksavalle yleisölle? En tiedä, mutta tähän odottaisi muutosta ensi kaudeksi.

Vaasan puitteet eivät toki tarjoa esimerkiksi ottelutapahtuman kehittämiseen kieltämättä kovin ihmeellisiä mahdollisuuksia. Sportilla on käsissään Liigan ehdottomasti ahtain ja surkein kilpahalli. Kaikille tuttu Kuparisaaren jäähalli on nykymuodossaan aikansa elänyt, mutta onneksi siihen saadaan lähivuosina muutos.

Aika-ajoin Sport ei ole tällä kaudella vaikuttanut ammattilaiskiekko-organisaatiolta, vaan pikemminkin puuhakerholta, joka pyörittää omaa hauskaa jääkiekkoklubiaan Vaasassa. Osataan sitä kuitenkin muuallakin.

Sport sai pronssia?

Mikkelin Jukureiden hallituksen puheenjohtaja Jukka Toivakka tuuletteli Tappara-jatkoaikatappion jälkeen torstai-iltana Mestiksen mestaruutta, kun entiset Mestis-aikojen kiistakumppanit KooKoo ja Sport jäivät Liigan sarjataulukossa mikkeliläisten taakse. Lausunto kuitattiin perinteiseen tapaan vitsinä.

Jos Jukurit voitti nyt Mestiksen mestaruuden, niin Sporthan sai pronssia. Onneksi Vaasassa ei sentään vielä tällaiseen kelkkaan ole lähdetty, vaan yritetään näyttäytyä Liiga-organisaationa, joka ei halua tyytyä läpsyttelemään pahnan pohjalla. Jukurit varmasti nauttii 13. sijasta saaduista mestaruusbonuksista sitten kauden jälkeen, kun lähtevät matkakassoineen maailmanääriin. Bonushan Mikkelissä luvattiin päätösmatkakassaan, mikäli Sport ja KooKoo jäävät taakse.

Noh, näin Mikkelissä.

Oliko Sportin kaudessa sitten edes jotakin hyvää?

Ehkä urheilutoimenjohtaja Markus Jämsä , joka onnistui melko vaatimattomalla budjetilla haalimaan kasaan joukkueen, jolla olisi voinut menestyäkin. Hän ei aidosti laukonut montaakaan kertaa ohi. Menestystä ei lopulta tullut, mutta tämän kauden joukkueella olisi ollut kaikki rahkeet edetä ainakin pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle. Pelaajistostakin voisi nostaa ainakin muutamia onnistujia: Antti Kalapudas , Joel Kiviranta , Aleksi Ainali ja Tony Sund .

Onhan kaudessa toinenkin erinomainen asia Sportin kannalta: tämä kausi loppui nyt. Nyt on aika lähteä jonkinlaisiin kasvojenpesutalkoisiin. Toivottavasti tämän kauden kerta toisensa jälkeen nähdyistä virheistä osataan ottaa organisaatiotasolla opiksi.

Tämän kauden jälkeen ei voi hymyillä ja kertoa, että yritimme parhaamme, joskin varmasti kauden loppuminen on helpotus. Eiköhän sitä ole kaikki seuran ympärillä odottaneet jo tovin aikaa? Tämä on lopputulos, johon ei kauden alun elementeillä olisi pitänyt päätyä, sen kaikki tietävät. Nyt pitää olla hemmetin pettynyt.

Seuraavat viikot näyttävät suuntaa tulevalle kaudelle

Kasvojenpesu on toki kovin vaikea tehdä ensi kaudelle, jollei muutoksia nähdä. Jos kaiken halutaan jatkuvan samanlaisena, niin on väistämätöntä, että se näkyy myös ensi kaudella yleisön kiinnostuksessa Sportia kohtaan. Ei ole yksi eikä kaksi ihmistä, jotka ovat julistaneet jo hyvissä ajoin, että kausikortti jää ensi kaudelle ostamatta, ellei muutoksia nähdä.

Seuraavat viikot näyttävät suuntaa siitä, mitä tulevalta kaudelta voi odottaa. Se konkretisoituu uusina pelaajajulkistuksina ja toivottavasti ulostuloina toimistolta liittyen siihen, mihin suuntaan Sportia halutaan viedä. Selkeästi halukkuutta uuteen alkuun on nyt, kun päävalmentaja Valtonenkin lähti nyt kauden päätteeksi.

Ainoa asia mikä tällä hetkellä on täysin selvää, on se, että kotkapaitojen kokonaisuus on levällään kuin Jokisen eväät. Kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia.

Eväissä onkin keräiltävää, jos uskottavuus halutaan ensi kaudella palauttaa. Lohtua toi edes se, että joukkue jälleen voitti viimeisen pelinsä.