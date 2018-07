Suomen MM-rallin reitti niittää tykkäyksiä

Torstaina käynnistyvän Suomen MM-rallin reittiä on uudistettu täksi vuodeksi. Viime kesään verrattuna mukana on peräti 60 prosenttia ajamattomia osuuksia, mikä on pitänyt rallin reitistä vastaavan apulaiskilpailunjohtajan Kari Nuutisen joukkoineen kiireisenä. Lue lisää