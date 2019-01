Kobrat ihmettelee ex-valmentajaansa tiedotteessa: "Jättänyt saapumatta työpaikalleen ja samalla laiminlyönyt työvelvoitteensa"

Miesten Korisliigassa pelaava lapualaisjoukkue Kobrat moitiskelee verkkosivuillaan entistä päävalmentajaansa Lars Ekströmiä, jonka työsuhde Kobriin purkautui viikko sitten.

Kobrat julkaisi torstaina tiedotteen, jossa se selvittää Ekströmin työsuhteen päättymiseen liittyviä asioita omasta näkökulmastaan. Sama tiedote on julkaistu myös joukkueen verkkosivuilla .

Tiedotteen mukaan Kobrat olisi ollut valmis pitämään Ekströmin edelleen joukkueessa.

Näin Kobrat tiedotti

Alla tiedote sanasta sanaan:

"Lars Ekström on toiminut Kobrien korisliigajoukkueen valmentajana puolitoista vuotta. Ekström aloitti Kobrien peräsimessä kauden 17-18 alkaessa. Joulukuun alussa Ekström joutui kuitenkin jäämään pitkälle sairaslomalle, joka jatkui kauden loppuun saakka. Ekströmin kanssa tehtiin uusi kuluvaa kautta koskeva sopimus ja työt alkoivat 1.6. Tällä kaudella Lars Ekström ehti valmentamaan Kobria 18 ottelussa ennen kuin sopimus purkaantui.

Oli hieno asia, että Lars tervehtyi vaikeasta sairaudestaan ja se mahdollisti uuden valmentajasopimuksen tekemisen hänen kanssaan. Valitettavasti nyt kuitenkin kävi niin, että Lars on jättänyt saapumatta työpaikalleen ja samalla laiminlyönyt työvelvoitteensa, jonka vuoksi hänen työsopimuksensa on purkaantunut. Olemme olleet asiasta hieman epätietoisia, koska hän ei ole palauttanut myöskään työsuhdeasuntonsa avaimia eikä meillä näin ollen ole tietoa hänen liikkeistään. Olisimme toki mielellämme pitäneet hänet edelleen joukkueessa, mutta hän on nyt tehnyt tällaisen ratkaisun ja toivotamme hänelle kaikkea hyvää tulevaisuudessa.

Ekströmin lähdön jälkeen Kobrien Ville Turja otti ainakin väliaikaisen vastuun Kobrien valmentamisesta. Ville on ollut pelaamisen ohella Kobrien apuvalmentajana useita vuosia ja toimi Kobrien viimeisinä I-divisioonakausina myös päävalmentajana. HKVT-tutkinnon hän suoritti viime keväänä. Kobrissa käydään tulevina viikkoina läpi tapahtuneita muutoksia ja mietitään miten jatkamme tästä eteenpäin. Kobrilla on seuraavan 30 päivän aikana 9 ottelua, joten pelit pitävät joukkueen lähiviikkoina kiireisenä. Helmikuun puoliväissä alkaa taas 16 päivän tauko, jolloin on helpointa tehdä mahdollisesti tarvittavia viimeisiä muutoksia."

Täysin erilaiset näkemykset

Lars Ekström kertoi Ilkan ja Pohjalaisen haastattelussa 6. tammikuuta, ettei ymmärrä tilannetta.

– En osaa sanoa, mitä varten nämä asiat ovat tapahtuneet. Minut kutsuttiin palaveriin, jossa Markku Turja kertoi, että työsopimukseni vastaisesti kaikki tehtäväni siirretään muille. Ei ollut enää mitään tolkkua olla siinä työssä, koska päävalmentajana minun oli siellä tarkoitus olla, Ekström kertoi haastattelussa.

Ekström kertoi tämän jälkeen ottaneensa yhteyttä lakimieheen, joka keskusteltuaan Turjan kanssa oli todennut, että Ekströmille on tilanteessa parasta tehdä työsopimuksen purkuilmoitus.

– Katsomme sitten, miten korvauksia voi jatkossa hakea.

Ilta-Sanomien haastattelussa Ekström totesi olevansa valmis menemään asiassa oikeuteen.

– Se tuli vastauksena kysymykseen, enkä itse nostanut sitä mitenkään esille. Lakimies totesi, että laki on tässä niin selvästi minun puolellani, että tässä voidaan mennä vaikka loppuun saakka ja riitatilanteessa oikeuteen.

Päävalmentaja ja manageri ovat Ekströmin mielestä nähneet täysin eri tavalla sen, miten Kobrat harjoittelee ja pelaa.

– Se tuli selväksi, kun meillä oli palavereja jonkun pelin jälkeen. Kävi ilmi, että olimme nähneet pelin aivan eri näkökulmista. Se tietenkin harmittaa, kun hävitään, mutta siitä pitää päästä yli, eikä jäädä synkistelemään loppuiäkseen.