Leijonat kaatoi Ranskan ja varmisti MM-puolivälieriin kotiedun – Ranska taistelee A-sarjapaikastaan Britanniaa vastaan

KOSICE

Suomi etenee jääkiekon MM-turnauksessa askel askeleelta. Kun Leijonien pudotuspelipaikka varmistui lauantaina, päivää myöhemmin sinetöityi se, että Suomi jatkaa kisoja puolivälierissä alkulohkosta tutuksi tulleessa Kosicessa.

Suomi kukisti alkulohkon viimeistä edellisessä ottelussaan Ranskan 3–0 ja nousi lohkojohtoon. Samalla Suomi varmisti, että se sijoittuu A-lohkossa kahden parhaan joukkoon ja jatkaa pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella Kosicessa.

Suomi kohtaa torstain puolivälierässä jonkun B-lohkon kolmikosta Sveitsi, Tshekki tai Ruotsi.

Ranska-peliä selvästi hallinnut Suomi kitsasteli maalinteossa. Joel Kivirannan ohjausosuma, Niko Mikkolan rannevedolla laukoma 2–0 ja laitahyökkääjästä keskelle siirretyn Jere Sallisen rystyltä napauttama 3–0 olivat poikkeukset.

Suomi kohtaa ylihuomenna Kosicessa viimeisessä lohko-ottelussaan Toni Söderholmin valmentaman Saksan, joka niin ikään on varmistanut paikan pudotuspeleihin.

– Pääosin olimme tylyjä. Kolme pistettä, voitto tuli ja matka jatkuu. On erittäin tärkeä asia, että saamme jatkaa Kosicessa. Saamme siitä pienen kilpailuedun, päävalmentaja Jukka Jalonen sanoi C More Sport -kanavan haastattelussa.

Tuloksetonta ylivoimaa

Suomi sai sunnuntaina harjoitella ylivoimapeliä kyllikseen, kun potkun jäljessä ollut Ranska joutui vauhtia jarruttaakseen turvautumaan rikkeisiin.

Ylivoimaosumaa ei tullut. Suomen kurittomuuden takia Ranska rakensi parhaat maalipaikkansa alivoimalla.

Ensimmäinen ja toinen erä olivat toistensa kopioita sikäli, että Suomi aloitti molemmissa kovalla höyryllä. Avauserässä lataus kesti 15 minuuttia, jonka aikana Ranska oli kovassa pyörityksessä. Toisessa erässä Suomi piti vauhtia reilut kymmenen minuuttia.

Kummassakin erässä Leijonien koko kentällisen hyökkäyspeli hyytyi loppua kohti yksityisyritteliäisyyteen. Ylitöissä raatanut Ranskan vahti Florian Hardy kiitti.

Kaski kaipaa avausmaalia

Ihmejuniori Kaapo Kakko jäi kolmannessa MM-ottelussa ilman pistemerkintää. Hyvä maalipaikka hänellä oli avauserässä.

Kakon ketjukaveri Harri Pesonen oli turnaustavoilleen uskollisesti pirteällä pelipäällä. Sveitsin-vuosinaan kehittynyt Pesonen alusti oivaltavalla syötöllään Mikkolan maalin.

Suomen joukkueessa on yksi pelaaja yli muiden, joka kaipaa hyökkäyspään onnistumisia. Kotimaisen liigakauden sensaatio, Pelicansista NHL:n Columbukseen suuntaavan puolustajan Oliwer Kasken maalitili MM-jäällä on yhä avaamatta.

Yrityksen puutteesta hyvästä laukauksestaan tunnettua Kaskea ei voi syyttää. Hän pommitti sarjatulella Ranskaa vastaan pelkästään avauserässä viisi kutia.

Ranskan kohtalo ratkeaa huomenna A-lohkon jumbofinaalissa Britanniaa vastaan. Pelissä on A-sarjapaikka.