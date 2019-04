Kiviranta ja Sund edelleen mukana Leijonien MM-leirityksessä

Heleniuksella on ujo mahdollisuus raskaan sarjan MM-otteluun – Manageri: Helenius on listalla, mutta...

Ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan suomalaistoivo Robert Helenius on yksi lukuisista nimistä, joita on pyöritelty arvailuissa Anthony Joshuan vastustajaksi sarjan MM-otteluun 1. kesäkuuta New Yorkissa. Joshuan leiri joutui etsimään uutta miestä otteluun, kun siihen buukattu Jarrell Miller kärähti dopingista ja menetti näin Joshua-kohtaamisen. Lue lisää