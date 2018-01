Kiekkotiistaissa puheenaiheina alle 20-vuotiaiden MM-kisat ja Sportin pelit joulutauon jälkeen

Cologna Tour de Skin voittoon neljättä kertaa

Sveitsin Dario Cologna on voittanut maastohiihdon Tour de Ski -kiertueen Italian Val di Fiemmessä. Voitto on Colognalle uran neljäs. Samaan on aiemmin pystynyt vain naisissa Puolan Justyna Kowalczyk. Lue lisää