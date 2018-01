Kiekkotiistai: Sportin naisten päämääränä on liiganousu

Jos käy hyvin, sillä tavalla kuin Sportin joukkue itse uskoo, Vaasassa pelataan ensi kaudella liigajääkiekkoa myös naisten sarjassa. Vaasalaiset ovat aloittaneet mestiksen mainiosti, voittaneet kolme ensimmäistä otteluaan ja ovat sarjataulukon ykkösenä.

Tällä kaudella ei poikkeuksellisesti järjestetä SM-karsintasarjaa, sillä naisten liiga laajenee ensi kaudeksi kymmeneen joukkueeseen ja mestiksen kaksi parasta joukkuetta nousee suoraan pääsarjaan.

– Olemme asettaneet nousun tavoitteeksi ja sitä kohti on kovasti matka, sanoo joukkueen kapteeni Elina Ojala.

– Joukkue on motivoitunut ja haluaa voittaa. Tasoerot ovat tässä sarjassa kuitenkin niin pieniä, että se on ehkä kiinni halusta ja päättämisestä. Tällä joukkueella on mahdollisuudet mihin vain.

Seuraavan kerran Sport-naiset pelaavat tulevana sunnuntaina, jolloin Kuparisaaressa vierailee Red Wings. Helsinkiläisjoukkue on ennakkoon laskettu yhdeksi sarjan suosikeista, mutta vaasalaiset hakivat viime viikonloppuna Malmilta täydet kolme sarjapistettä.

– Tulossa on tiukka peli. Veikkaan, että sieltä tulee meitä vastaan sisuuntunut Red Wings, Ojala ennakoi

PETRI HEIKKINEN