Kiekko-Pohjalaisen välieräennakko: Isojen seurojen tasaiset välienselvittelyt

Vaikka Sportin Liiga-kauden päättymisestä on kohta kuukausi, kiekkoillaan pääsarjatasolla edelleen. Puolivälierät on saatu pakettiin ja nyt siirrytään välierävaiheeseen, jossa kamppaillaan paikoista finaaleihin.

Tänään tiistaina välierät käynnistyvät Kärpät-HIFK-otteluparilla. Huomenna keskiviikkona toisessa välierässä kohtaavat TPS ja Tappara. Mitalikahinoissa on siis tänä vuonna mukana perinteisempiä kansallisen tason suurseuroja, ja välieräpareista voidaan odottaa äärimmäisen tasaisia. Kiekko-Pohjalainen arvioi välieräparien voimasuhteita.

Kärpät – HIFK

Puolivälierissä Oulun Kärpät kohtasi Porin Ässät. Villi kortti -kierroksella Satakunnan paikalliskamppailussa Rauman Lukon selättänyt Ässät ei pystynyt haastamaan oululaisia tosissaan, vaikka pelit olivatkin ajoin tasaisia. Lopulta porilaiset voittivat ainoastaan yhden kotiottelun, kun Kärpät korjasi sarjan nimiinsä otteluvoitoin 4-1.

Helsingin IFK puolestaan kaatoi Jyväskylän JYPin omassa puolivälierässään. Euroopan parhaaksi seurajoukkueeksi aiemmin kuluvan talven aikana kruunattu JYP ei edennyt tällä kertaa Liigassa edes mitalipeleihin, jota voidaan pitää hienoisena yllätyksenä, joskin nimenomaan pienenä taistelupari huomioiden.

Ottelusarjan käännekohtana voidaan pitää sen viidettä ottelua, jossa JYPin johdettua jo 5-0, onnistuivat jyväskyläläiset pupeltamaan kotijohtonsa, ja HIFK kuittasi 7-6-voiton jatkoajalla. Kuudennessa ottelussa helsinkiläiset eivät enää kotietuaan menettäneet, vaan lunastivat välieräpaikan otteluvoitoin 4-2.

Runkosarjan ylivoimaisesti voittaneet oululaiset lähtevät myös helsinkiläisiä hienoisena ennakkosuosikkina matkaan, joskin vastus on täysin eri tasoa, mitä Ässät oli puolivälierässä. Vaikka oululaiset voittivat lopulta porilaiset melko selkeästi, ei Kärppien pelillinen anti ollut mikään valtaisa hauiksennäyttö. Terävin kärki Julius Junttilan ja Charles Bertrandin johdolla onnistuivat vasta ottelusarjan lopulla.

HIFK ei enää kaadu pelkästään satunnaisilla tehoilla, joten oululaisten kärjen on syytä hiljalleen herätä pudotuspelikevääseen kokonaisuutena myös terävimmän kärjen osalta. HIFK on tällä hetkellä hyvässä iskussa, ja etenkin Patrik Carlssonin , Joonas Raskin ja Erik Thorellin muodostama trio on ollut liekeissä. Kuudessa JYP-ottelussa kolmikko viimeisteli yhteensä kahdeksan maalia.

Mielenkiintoista on nähdä myös, miten nuori HIFK-puolustaja Miro Heiskanen pystyy suorittamaan. Ensimmäiset kuusi pudotuspeliottelua ovat tuoneet viisi tehopistettä ja yli 25 minuuttia peliaikaa ottelua kohden. Tämä kevät on todennäköisesti viimeinen pitkään aikaan, kun Liiga-seuraajat pääsevät nauttimaan taitavan nuorukaisen esityksistä, sillä hän suunnannee rapakon taakse tämän kauden jälkeen.

Ottelusarjan maalivahtipeli satanee hitusen helsinkiläisten laariin, sillä Kevin Lankinen on ollut varsin oivalla pelipäällä JYP-sarjan aikana. Kärpät-maalia pääsääntöisesti vartioinut Veini Vehviläinen on suorittanut tilastollisesti paremmin, mutta on pelannut yhden ottelun Lankista vähemmän ja torjunut 57 kertaa häntä vähemmän, joka ei voi olla vaikuttamatta asiaan. Kaikki on myös suhteessa vastustajaan.

Odotettavissa on äärimmäisen tasainen ottelupari. Kärpät on edelleen runkosarjan vahvan pelaamisensa ansiosta hienoinen ennakkosuosikki, vaikka kone yskähtelikin runkosarjan lopulla. HIFK:n kuntokäyrä on kuitenkin vahvasti ylöspäin, joten mikäli oululaiset eivät löydä runkosarjan parhaina aikoina nähtyä tasaisen varmaa pelaamista, voi ottelusarja notkahtaa hyvinkin HIFK:n suuntaan.

Kärppien riveissä mestaruudesta kamppailevat Sportissa kiekko-oppinsa kerännyt puolustaja Miika Koivisto sekä vaasalaislähtöinen päävalmentaja Mikko Manner . HIFK:n riveissä mestaruutta tavoittelee Sportista tammikuussa poistunut Markus Kankaanperä .

Arvio: Kärpät etenee finaaleihin otteluvoitoin 4-3

TPS – Tappara

Puolivälierässä Turun Palloseura kohtasi Villi kortti -kierroksen kautta tulleen Lappeenrannan SaiPan. TPS onnistui selättämään SaiPan, vaikka sitkeä lappeenrantalaislauma ei antanut tuumaakaan siimaa ennakkosuosikeille. Lopulta TPS kuitenkin voitti ottelusarjan lukemin 4-2, mutta se ei onnistunut saamaan likikään maksimiaan ulos puolivälierässä.

Tampereen Tappara puolestaan uusi viime vuoden finaalisarjan Kuopion Kalpaa vastaan puolivälierässä. Otteluvoitot kirjattiin lopulta Tapparan hyväksi lukemin 4-2. Tamperelaiset eivät osoittaneet mitään ihmeellistä KalPaa vastaan, mutta onnistuivat kääntämään perustekemisellään ottelusarjan edukseen.

Sekä Tappara että TPS selvisivät jokseenkin rutiinilla puolivälieristään, joten nyt nähdään, kumpi onnistuu nostamaan tasoaan. Nimivahva turkulaisnippu on tässä ottelusarjassa hienoinen ennakkosuosikki, mikäli saa oman pelinsä nivottua kasaan.

TPS:n kiekkoeläkeläisten ikää lähestyvät Eric Perrin , Tomi Kallio ja Henrik Tallinder johtavat sirkusta kohti SM-kultaa. Kolmikolla on yhdessä kolmannes siitä Liiga-pelien määrästä, mitä koko Sportin viime kauden joukkue oli viime kausi mukaan lukien pelannut yhteensä. Lisäksi he ovat yhdessä pelanneet yli tuhat peliä NHL:ää, ja runsaasti muitakin sarjoja. Eiköhän olennainen tullut tällä selväksi. Samaan konkarikategoriaan voidaan laskea vielä Ilari Filppula , joka on maailmanmatkalta palattuaan pelannut mainion Liiga-kauden.

Tapparan joukkueesta ei aivan vastaavaa määrä kokemusta löydy, mutta tasaisen varmoja Liiga-suorittajia kyllä vähintään riittävästi. Tamperelaisten rivejä johtaa Kristian Kuusela , joka on useimmille varsin tuttu Liiga-jyrä. Tulitukea hän saa esimerkiksi Henrik Haapalalta , joka tuli loppukaudeksi Tapparaan NHL-seura Florida Panthersista, jossa rikkonainen kausi ei tuonut paikkaa maailman kovimmassa kiekkosarjassa ainakaan vielä. Häneltä voidaan kuitenkin odottaa paljon pudotuspeleissä.

KalPa-sarjassa myös slovakialainen Tomas Zaborsky osoitti viimein heräämisen merkkejä. Koko kauden hitusen kuutamolla ollut slovakialainen sai viimein pistehanojaan auki, ja hän on onnistuessaan arvokas lisä tamperelaisille.

Eikä TPS ole toki pelkästään veteraaniosastonsa varassa, vaan ratkaisijoita löytyy myös muualta. Esimerkiksi Petrus Palmu on pelannut varsin mainion debyyttikauden Liigassa, ja voi hyvinkin nousta ratkaisevaan rooliin kevään peleissä. Myös TPS:n kevään hankinnoilta, HPK:sta siirtyneeltä Oula Palvelta ja Jukureista siirtyneeltä Zach Budishilta, voidaan odottaa roolia ratkaisijoina.

Ei ole murhetta siitä, etteikö TPS tekisi maaleja, mutta avain löytyy siitä, mitä Tappara-valmennus J ukka Rautakorven johdolla aikoo tehdä turkulaisten pyrkimysten nollaamiseksi. Jos otteluparissa nähdään maalitalkoita, on TPS tämän kevään finalisti, sillä siinä kelkassa tamperelaiset eivät pysy. Tasaisissa peleissä Tappara pystyy kuitenkin TPS:n kaatamaan.

TPS:n suurin murhe löytyykin maalivahtiosastolta, joka ei kestä vertailua muihin välieräseuroihin. Oskari Setänen ja Rasmus Tirronen eivät ole vakuuttaneet koko kauden aikana. Vaikka Tapparan Dominik Hrachovinakaan ei ole ollut mitenkään maaginen, hän ottaisi ykköspaikan kummalta vain TPS-vahdilta.

Syystä tai toisesta kummankaan joukkueen maksimipotentiaalia ei kuitenkaan nähty vielä puolivälierässä. Ottelusarjasta voi tulla äärimmäisen viihdyttävä, mikäli kummankin joukkueen Ladasta löytyy pykälän parempi vaihde silmään.

Tapparan riveissä mestaruutta tavoittelee Sport-paidassa tällä kaudella nähty Markus Nenonen .

Arvio: TPS etenee finaaleihin otteluvoitoin 4-2