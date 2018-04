Kiekko-Pohjalaisen finaaliennakko: Kaataako Kärpät Tapparan dynastian?

Kuten jo reilu puolivuosikymmentä putkeen, Tampereen Tappara on jälleen kerran tiistaina alkavassa jääkiekkoliigan finaalissa. Tappara on lunastanut keväästä 2013 lukien joka vuosi finaalipaikan. Kuten keväällä 2014 ja 2015, finaalissa pelaa nyt myös Oulun Kärpät.

Joukkueiden kaksi edellistä finaalikamppailua menivät oululaisten suuntaan. Keväällä 2014 Tappara johti finaalisarjaa jo otteluvoitoin 3–1, mutta Kärpät voitti kolme viimeistä kamppailua ja juhli Suomen mestaruutta seitsemännen ottelun jälkeen.

Keväällä 2015 Kärpät voitti finaalin niin ikään seitsemännen ottelun jälkeen. Tuolloin viimeisessä ottelussa mentiin jatkoeriin, jonka päätti toisen jatkoerän alkuun nykyään Carolina Hurricanesissa NHL:ää pelaava Sebastian Aho .

Nyt Kärpät ja Tappara kohtaavat jälleen finaaleissa. Kotietu on runkosarjan melko ylivoimaisesti voittaneella Kärpillä. Runkosarja kääntyi oululaisten eduksi peräti yhdentoista pisteen erolla toiseksi sijoittuneeseen Turun Palloseuraan.

Välierissä Tappara kohtasi juuri turkulaiset, ja ottelusarja kääntyi tamperelaisten eduksi lopulta otteluvoitoin 4–0. Tappara pääsi TPS:stä hämmästyttävän helpolla, jonka vuoksi tamperelaiset ovat saaneet huilata kokonaisen viikon ennen finaaleja.

Kärppien välieräsarja HIFK:ta vastaan venyi puolestaan seitsemänteen peliin, minkä oululaiset voittivat lukemin 2–1. Kärpät joutui kuitenkin tahkoamaan välieräsarjaa kolme ottelua tamperelaisia enemmän, mikä tarkoittaa sitä, että Tapparalla on merkittävä lepoetu. Tamperelaiset pääsevät ottelusarjaan ilman merkittäviä takaiskuja pelaajistossa ja hyvin valmistautuneena.

HIFK-ottelusarjan loppupuolella Kärpiltä nähtiin jo hieman kokoonpanorotaatiota, jonka voidaan ajatella johtuvan joko pudotuspelien tuottamista mustelmista tai sitten enemmän lepuuttamisesta. Jälkimmäinen kuulostaisi toki hämmästyttävältä, sillä viime lauantaina pelattiin ratkaiseva ottelu pääsystä finaaliin.

Pitkä ottelusarja saattaa toki kääntyä lopulta Kärppien eduksi, sillä oululaiset joutuivat taistelemaan tosissaan finaalipaikasta. Pelituntuma on tällä hetkellä hyvä, vaikka ottelusarjaan energiaa menikin. Keskeinen asia on, kääntyykö Tapparan pitkä tauko itseään vastaan, vai pystyvätkö he hyödyntämään sen väsytettyä Kärppiä vastaan?

Finaaleissa kohtaavat kaksi hieman erilaista pelitapaa: Tappara-luotsi Jukka Rautakorpi peluuttaa hyvin perinteistä meidän peliä, jossa keskialue sumputetaan ja lähestytään peliä puolustuksen kautta. Tamperelaisilla on kuitenkin merkittävä määrä yksilötaitoa, esimerkiksi Henrik Haapala , Kristian Kuusela ja kevääseen herännyt Tomas Zaborsky , joiden kyvyt riittävät tekemään tarvittavat osumat.

Kärpät-päävalmentaja, vaasalaislähtöinen Mikko Manner peluuttaa hitusen modernimpaan suuntaan menevää kiekkoa, jossa nähdään ajoin jopa pelipaikattomuutta ja monipuolisempia variaatioita. Se on johtanut toisinaan virheisiin, joista vastustaja on rokottanut toisinaan turhankin paljon. Mannerin pelikirjan syövereistä löytynee kuitenkin vielä jotain, mitä emme ole nähneet.

Jos Tapparan avainpelaajat ovat olleet tikissä kevään ratkaisupeleissä, Kärppien omat eivät ole päässeet aivan samaan vireeseen vielä finaalien kynnyksellekään. Huojentavaa toki oululaisittain on se, että onnistumisia on tullut laajemmalti kuin Tapparalla, ja mikäli kärkipelaajat löytävät parhaan iskunsa juuri finaaleihin, on tämä merkittävä etu. Kärppien maalinteon tehokkuudessa on ollut kuitenkin paljon parannettavaa, vaikka maalintekopaikkoja joukkue on onnistunut luomaan.

Maalivahtiosastoa voidaan pitää melko tasaisena. Kärppien maalitolppia vartioi viime vuonna Sportissakin lainalla käynyt Veini Vehviläinen . Vehviläinen on viimein onnistunut nostamaan itsensä riittävälle tasolle ollakseen Liiga-tason ykkösvahti. Tällä kaudella hän syrjäytti Jussi Rynnäksen työtehtävistään, ja on torjunut liki 93 prosentin varmuudella pudotuspeleissä.

Tapparan maalilla torjuu Dominik Hrachovina . Tšekistä jo nuorella iällä Tapparan junioreihin lähtenyt Hrachovina torjuu nyt toista kauttansa tamperelaisten ykkösvahtina. Viime vuonna tuloksena oli mestaruus vakuuttavalla torjumisella pudotuspeleissä ja runkosarjassa. Hrachovina on perusvarma maalivahti, jonka ohittamiseksi Kärpät saa tehdä töitä.

Paljon ratkaisee se, onnistuu Kärpät pitämään kotietunsa ensimmäisessä ottelussa. Perusvarma suorittaja Tappara tuskin luopuu herkästi ryöstämästään kotiedusta väsyneelle Kärpille. Mikäli Manner löytää valmennusryhmineen jonkin viisaudenkiven, jolla rikkoa Tapparan vahva puolustuspelaaminen, ottelusarja kääntynee oululaisille. Mitä pidemmälle sarja venyy, sen enemmän etu kuitenkin on Tapparalla, joka on saanut valmistautua ottelusarjaan pidempään ja on levännyt pitkään ennen ottelusarjaa.

Arvio: Finaaleissa nähdään jälleen seitsemäs ottelu, jonka Kärpät voittavat kotijäällään. Ottelusarja kääntyy oululaisille otteluvoitoin 4–3.