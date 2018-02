Toimitus laski, millä todennäköisyydellä Sport pääsee pudotuspeleihin – älä vielä korkkaa juhlaskumppaa

Kun kausi on vaasalaisittain paketissa kymmenen ottelun päästä, on mukava hassutella hieman todennäköisyyksillä. Mikä olisi Sportin todennäköisyys pudotuspeleihin nyt, kun otteluita on jäljellä kymmenen kappaletta? Kiekko-Pohjalainen selvitti Sportin tien sijalle kymmenen.

Tällä hetkellä Sportilla on 49 sarjapistettä. Kymmenestä ottelusta olisi jaossa vielä 30 pistettä. Laskennallisesti Sport voi siis päätyä 79 sarjapisteen saaliiseen, jos se voittaa kaikki loput pelinsä varsinaisella peliajalla. Näin ollen laskennallisesti Sport voisi päätyä vielä sijalle kuusi, mikäli kuudennella sijalla oleva Lukko ottaisi kauden lopuista peleistään vain kolme pistettä ja sen jälkeiset joukkueet ottaisivat reilusti tappiota niin ikään.

Jos kuitenkin unohdetaan se ja mietitään, miten viimeinen pudotuspelipaikka, eli sija kymmenen, irtoaisi sillä oletuksella, että siitä kilpailevat Porin Ässät, Hämeenlinnan HPK, Tampereen Ilves, Kouvolan KooKoo, Mikkelin Jukurit ja Sport, kuten todennäköistä on.

Tällä hetkellä Sportilla on matkaa viimeiselle pudotuspelipaikalla majailevaan Ässiin 17 sarjapistettä. Porilaisilla on mennyt äärimmäisen heikosti viime aikoina. Muut takana olevat joukkueet ovat ottaneet porilaisia kiinni reilusti.

Tällä hetkellä Sportilta vaadittaisiin siis 18 pistettä kymmenenteen sijaan, joka tarkoittaisi kuutta voittoa varsinaisella peliajalla, mikäli Ässät ei saisi loppukaudella pistettäkään. Sport on kauden aikana voittanut varsinaisella peliajalla keskimäärin joka viidennen ottelunsa, eli todennäköisyys Sportin suoralle voitolle on noin 20%, jatkoajalle on venynyt 13 peliä (26%) ja suoraan tappioon on päättynyt 27 peliä (54%).

Tarkastellaan kotkapaitojen edellä olevien joukkueiden suorittamista viimeisen kymmenen ottelun ajalta ja oletetaan, että joukkueet pelaavat samalla tahdilla loputkin peleistään.

Ässät

Voittoja yksi (10%), jatkoajalla kaksi tappiota (20%) ja tappioita seitsemän (70%). Tällä olettamalla Ässät tulisi päätymään siis 70 (66+4) sarjapisteeseen. Ässillä on 10 ottelua pelaamatta.

HPK

Voittoja neljä (40%), jatkoajalla neljä peliä (kaksi voittoa ja kaksi tappiota, 40%) ja tappioita kaksi (20%). Tällä olettamalla HPK päätyisi (62+18) 80 sarjapisteeseen. HPK:lla on 11 ottelua pelaamatta, joten se saa todennäköisesti vielä 1,8 pistettä enemmän oletetulla pistekeskiarvolla suhteessa Sportiin, jolla on kymmenen ottelua pelaamatta.

Ilves

Voittoja neljä (40%), jatkoajalla kaksi tappiota (20%) ja neljä tappiota (40%). Tällä olettamalla Ilves päätyisi 76 (62+14) sarjapisteeseen. Ilveksellä on 10 ottelua pelaamatta.

KooKoo

Voittoja neljä (40%), jatkoajalla kaksi (Yksi voitto ja yksi tappio, 20 %) ja neljä tappiota (40%). Tällä olettamalla KooKoo päätyisi 77 (62+15) sarjapisteeseen. KooKoolla on 11 ottelua pelaamatta, joten se saa todennäköisesti vielä 1,5 pistettä enemmän oletetulla pistekeskiarvolla suhteessa Sportiin, jolla on kymmenen ottelua pelaamatta.

Jukurit

Voittoja kolme (30%), neljä jatkoajalla (Kaksi voittoa ja kaksi tappiota, 40%) ja kaksi tappiota (20%). Tällä olettamalla Jukurit päätyisi 71 (56+15) sarjapisteeseen. Jukureilla on 11 ottelua pelaamatta, joten se saa todennäköisesti vielä 1,5 pistettä enemmän oletetulla pistekeskiarvolla suhteessa Sportiin, jolla on kymmenen ottelua pelaamatta.

Sport

Voittoja kaksi (20%), kolme jatkoajalla (kolme voittoa, 30%) ja kuusi tappiota (60%). Tällä olettamalla Sport päätyisi 61 (49+12) sarjapisteeseen.

Sarjataulukon häntäpää nykytahdilla näyttäisi siis tältä:

HPK 81,8 pts

--------------

KooKoo 78,5 pts

Ilves 76 pts

Jukurit 71,5 pts

Ässät 70 pts

Sport 61 pts

Ässät siis tippuisi viimeistä edelliseksi Sportin edelle ja HPK menisi pudotuspeleihin. Sport sen sijaan onnistuisi huikeasti ylittämään juuri ja juuri pisteellä 2014-15 avauskauden Liigan 60 runkosarjapisteen pistepottinsa.

Vaikka Sport voittaisi varsinaisella peliajalla kaikki loput pelinsä ja keräisi 30 sarjapistettä, ei se riittäisi HPK:n nykytahtia vastaan. Sport jäisi silti hämeenlinnalaisista liki kolme pistettä.

HPK:n pitäisi siis hävitä lopuista peleistään noin kaksi enemmän kuin aiemmin, mikäli Sport mielisi pudotuspeleihin. Jos oletetaan, että HPK ja KooKoo häviäisivät ylimääräisen 11. ottelunsa ja lisäksi HPK vielä yhden edellisten 10 keskiarvoa vastaan, voisi Sport edetä pudotuspeleihin vielä voittamalla kaikki loput ottelunsa varsinaisella peliajalla.

Tällöin Sport päätyisi 79 pisteeseen ja HPK 77 pisteeseen ja KooKoo 78 pisteeseen. Näin ollen Sport olisi sijalla 10, KooKoo sijalla yksitoista ja HPK sijalla kaksitoista.

Sport on voittanut viimeisestä kymmenestä ottelustaan varsinaisella peliajalla kaksi, joka on sama lukema, mikä on koko kauden keskiarvo. Näin ollen 20% varsinaisen peliajan voittotodennäköisyyttä voidaan käyttää laskelmassa.

Todennäköisyys Sportin voitolle varsinaisella peliajalla on 20% ottamatta huomioimatta vastustajaa. Seuraava peli Sportilla on vieraissa Kärppiä vastaan, jonka voittotodennäköisyys lienee aika marginaalinen.

Näin ollen todennäköisyys sille, että Sport voittaisi varsinaisella peliajalla kymmenen kertaa putkeen, on 0,00001 prosenttia. Tässä ei ole huomioitu todennäköisyyttä esimerkiksi KooKoon ja HPK:n heikommille esityksille, eikä muiden joukkueiden tason pysymiselle, nostolle tai laskulle. Todellinen todennäköisyys lienee suuntaansa hieman suurempi tai pienempi.

Vedonlyöjänä Sportin kymmenen pelin voittoputki varsinaisella peliajalla kauden loppuun tarjoaisi pelkällä 20% voittotodennäköisyydellä joka kerta kertoimeksi viisi. Näin ollen kokonaiskerroin tälle kymmenen ottelun voittoputkelle olisi 9 765 625. Aika mainio kerroin.

Pudotuspelikahvit kannattaa siis keittää kovin suurella varauksella. Onhan se silti mahdollista, mutta ei ehkä kannata kovin paljoa laskea sen varaan.