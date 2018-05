Kauhajoki voiton päässä mestaruudesta – Vilpas jäi kauas parhaastaan

KAUHAJOKI

Kauhajoen Karhu Basket ei ollut ehkä miesten Korisliigan suurin mestarisuosikki ennen kautta, mutta tällä hetkellä olisi pieni ihme, jos kauhajokelaiset eivät pokkaisi poikaa kotiin. Karhu siirtyi maanantaina finaalisarjassa Salon Vilpasta vastaan 3–1-johtoon, kun Vilpas kaatui Etelä-Pohjanmaalla pistein 93–75 (58–32).

Karhu on nyt voittanut kolme ottelua putkeen Vilppaan voittaessa finaalisarjan avausväännön. Tällä hetkellä Kauhajoella on selkeästi henkinen yliote Vilppaasta.

– En voi sanoa, että meillä on yliote, mutta meidän henkinen tila on loistava! Me pelaamme jokaisessa pelissä kuin se olisi meidän viimeinen, kertoi Karhu-tähti Flenard Whitfield (16/10).

Kauhajoki oli selkeästi vieraitaan edellä, mutta parannettavaakin löytyi.

– Meidän ote ei saa herpaantua missään välissä. Kaikki neljännekset pitäisi pelata samalla tasolla, Whitfield jatkoi.

Kauhajoki näytti heti kättelyssä, kumpi määrää illan tahdin: Karhu iski ensimmäisellä neljänneksellä 31 pistettä mennen tauolle 14 pisteen johtoasemassa. Ensimmäisen neljänneksen johtohahmo oli Rene Rougeau (22/7/6).

Vilpas sai toiselle neljännekselle paremman alun, mutta Karhu-luotsi Jussi Salon aikainen aikalisä käänsi kelkan, ja kotijoukkue siirtyi tauolle 26 pisteen johtoasemassa Gregory Manganon (16/4/1) ja Bojan Sarcevicin (11/5/7) johdolla.

Ottelun toinen puolisko sujui vierailta paremmin, mutta Kauhajoki pelasi varmasti ja lasketteli voittoon. Vilppaan ilta kaatui ensimmäisen puoliskon lukuisiin ohiheittoihin ja heikkoon puolustuspelaamiseen.

– Me emme ole vielä pelanneet omalla tasollamme, ja Kauhajoki on taas pelannut huikealla tasolla. Me otamme tästä hyvät asiat mukaan ja etsimme itseluottamuksemme takaisin, lupasi Vilppaan pääkäskijä Joonas Iisalo.

Vilppaan harvoja onnistujia olivat Aatu Kivimäki (11/1/4) ja Javontae Hawkins (11/6/1).

Mestaruus on katkolla Kauhajoelle ensi keskiviikkona, kun joukkueet kohtaavat Salossa.

