Kartingin MM-kisat Alahärmään?

Autourheilun lajiliitto AKK oli karting-maailman keskipisteenä viime kesänä Alahärmän Powerparkissa järjestettyjen kartingin EM-kilpailujen johdosta.

Eri lajien kansainvälisissä arvokisoissa rutinoituneet huippujärjestelyt vakuuttivat oman organisaation ja paikalla olleen kansainvälisen autoliiton FIA:n aina puheenjohtaja Jean Todtia myöten. Nyt AKK hakee Suomeen lajin kruununjalokiveä: MM-kilpailua vuodelle 2019.

MM-kilpailut järjestetään kerran vuodessa ja maailmanmestaruudet kruunataan kerrasta poikki -menetelmällä. Tämä poikkeaa esimerkiksi EM-kilpailuista, mihin kuuluu useampi osakilpailu.

Kartingin suomalainen kärkinimi ja viime vuoden MM-pronssimitalisti Juho Valtanen näkee, että kotikilpailu olisi lottovoitto koko karting-maailmalle ja hieno jatkumo vuoden 2017 EM-osakilpailulle.

– Powerparkissa on yhdet maailman parhaista kilpailuolosuhteista ja miljöö on kerrassaan fantastinen. Rata on todella makea ajaa ja järjestelyt ovat toimineet hienosti. Viime vuoden EM-kisoissa oli yleisöäkin enemmän kuin missään muussa sarjan kisassa ja toihan se oman boostin, kun pääsi ajamaan kotiyleisön edessä. Toivottavasti MM-kisat saadaan Suomeen, Valtanen innostuu AKK:n tiedotteessa.

Powerparkin taustayhtiö Powerco Oy:n toimitusjohtajan Pekka Lillbackan mukaan Alahärmässä ollaan valmiita isännöimään MM-kilpailuja.

– Kilpailijoilta tulleen palautteen mukaan viime vuoden EM-kisat menivät hyvin ja erityisesti siitä tykättiin, että meillä on täällä paljon muitakin palveluita kuin pelkästään rata. MM-kisat olisivat meille kunnia-asia ja kun yhteistyö on AKK:n kanssa sujunut jo pitkään hyvin, niin tällainen arvokisa pystytään varmasti toteuttamaan laadukkaasti, Lillbacka toteaa tiedotteessa.

Myös AKK:n toimitusjohtaja Tatu Lehmuskallio näkee pelkästään vahvuuksia Suomen asemassa saada MM-kisat järjestettäväksi.

– Viime kesän EM-osakilpailu oli vahva näyttö osaamisestamme ja siitä vielä erityinen kiitos Powerparkin väelle. Karting on autourheilun tärkein alusta, missä opitaan ja jalostetaan taidot uralle. Kartingista on kasvanut meille huippukuljettajia paitsi radalle myös ralliin ja rallicrossiin. Suomen asemaa autourheilussa arvostetaan ja siksi meidän pitäisi järjestää Neste Rallin lisäksi myös muita arvotapahtumia. Olisi tärkeää, että voisimme edelleen tarjota karting-kuljettajillemme mahdollisuuden testata osaamistaan maailmanhuippuja vastaan ja opetella kansainvälistä kilpailukulttuuria.

Lehmuskallion mukaan monellakaan nuorella ei ole varaa rakentaa isoa kansainvälistä kilpailukalenteria.

– Siksi olisi ensiarvoisen tärkeää, että voisimme tuoda huipputapahtuman kuljettajiemme ulottuville. Samalla pystyisimme tarjoamaan perheille, taustajoukoille ja yleisölle ainutlaatuisen tapahtuman, Lehmuskallio kommentoi.