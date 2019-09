Karhubasket eteni ratkaisuvaiheeseen koripallon Mestarien liigan karsinnassa

Amerikkalaismedia: Colorado tarjoaa Rantaselle 8 miljoonan taalan vuosipalkkaa – Toronto-tähden tienestit selvästi muhkeammat

Jääkiekon NHL-seura Colorado Avalanche on tarjoamassa viime kausina denveriläisjoukkueessa tehoja mättäneelle suomalaistähdelle Mikko Rantaselle monivuotista sopimusta. Pohjois-Amerikassa ilmestyvä urheilun verkkolehti The Athletic kertoi, että Colorado on valmis tarjoamaan suomalaishyökkääjälle sopimusta, jonka pituuden arvioidaan olevan kuudesta kahdeksaan vuotta. Lue lisää