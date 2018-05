Karhu saalistaa kolmatta voittoa Vilppaasta kotisalissaan

Kaisa Mäkäräiseltä vinkki uran jatkosta – "Nähdään ensi kaudella"

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräinen on antanut sosiaalisessa mediassa vinkin siitä, että ura jatkuu ensi kaudella. Mäkäräinen julkaisi Instagramissa videon, jossa hän kirjoittaa rantahiekkaan tekstin "C U next season". Teksti kääntyy suomeksi muotoon "nähdään ensi kaudella". Lue lisää