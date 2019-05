Karhu Basketilla paljon pelissä tänään, vaikka se ei itse edes pelaa – Nyt puhuu päävalmentaja

AS Roman "sykkivä sydän" jättää seuran – 18 vuoden palveluksen jälkeen

Jalkapallon Italian pääsarjan Serie A:n roomalaisseuraa AS Romaa uransa alusta asti edustanut Daniele De Rossi päättää pelinsä seurassa tähän kauteen, Roma kertoi tiistaina. AS Roman 35-vuotias kapteeni ei kuitenkaan lopeta ammattilaisuraansa. Lue lisää