Karhu Basket teki sopimukset kahden passin pelaajien kanssa

Kaksi perättäistä Suomen mestaruutta voittanut Kauhajoen Karhu Basket on solminut kaksi uutta pelaajasopimusta. Kaksivuotiseen sopimukseen nimensä on piirtänyt 19-vuotias Kiur Thomas Vehmanen . Yksivuotisen pelaajasopimuksen on allekirjoittanut 21-vuotias Miron Ruina . Ruinan sopimus sisältää molemminpuolisen option kaudesta 2020–2021.

Vehmanen on syntynyt 2. päivä tammikuuta 2000 Tallinnassa. Hänen äitinsä on suomalainen, joten Thomaksella on sekä Viron että Suomen passi. Kasvattajaseurana on toiminut Rakvere Tarvas ja kaudella 2018–19 hän pelasi Tallinnan Kalevin organisaatiossa. Kalevin kakkosjoukkue pelasi Viron divarissa, sijoittuen siinä toiseksi. Lisäksi hän pelasi U20-poikien joukkueessa EYBL-sarjassa. Siinä hän teki tilastoihin tehot 9,1 pistettä/3,1 levypalloa/3,3 syöttöä ottelua kohden.

– Näin Thomasin ensimmäisen kerran Chus Mateo Academyn leirillä Espanjassa kesällä 2015, Karhu Basketin päävalmentaja Janne Koskimies kertoo Thomas Vehmasen taustasta.

– Hän erottui jo silloin pelikäsityksensä ja syöttötaitonsa ansiosta, vaikka olikin fyysisesti heiveröinen muiden ikäistensä joukossa. Sen jälkeen olen seurannut hänen kehitystään säännöllisesti. Maaliskuussa kävin Tallinnassa seuraamassa EYBL:in turnauksen ja oli tyytyväinen näkemääni. Thomas on hyvä palloscreeni-pelaaja, joka pystyy luomaan korintekopaikkoja muille. Tietysti harppaus Viron divarista, sekä nuorten peleistä Korisliigaan on suuri ja vaatii varmasti oman aikansa tottua pelikovuuteen tällä tasolla, Koskimies pohtii.

Thomas kertoo tarttuneensa aina rohkeasti uusiin haasteisiin ja uskoo, että liittyminen Suomen mestareiden riveihin on hänelle loistava tilaisuus.

– Ensimmäisellä kaudella tavoitteeni on ottaa kaikki mahdollinen oppi irti, mitä voin saada kokeneemmilta joukkuekavereiltani ja tuoda vähän lisää nuorta energiaa porukkaan, Thomas sanoo.

– Kävin keväällä katsomassa pudotuspelejä Kauhajoella ja pääsin kokemaan tunnelman paikan päällä. Mestarien liigan karsinnat ja ensimmäiset Korisliiga-ottelut Kauhajoen kotiyleisön edessä tulevat olemaan upea kokemus, joita odotan jo pienellä jännityksellä, Thomas sanelee verkkotoimituksessa.

Nuorten Euroopan mestarilla runsaasti kokemusta Israelin divarista

Toinen uusi pelaaja on Miron Ruina. Miron on syntynyt Helsingissä maaliskuussa 1998, mutta muutti Israeliin kolmen kuukauden ikäisenä. Hänen äitinsä on suomalainen, joten Mironilta löytyy molempien maiden passit, ja hän puhuu Suomea. Miron on edustanut Israelin juniorimaajoukkueita kaikissa ikäluokissa U16, U18 ja U20. U20-ikäluokassa Israel voitti Euroopan mestaruuden vuonna 2018.

Mironilla on kokemusta Israelin kakkosliigasta kolmelta kaudelta. Kaudella 2018–19 hän esiintyi Hapoel Galileen joukkueessa, pelaten 18 minuuttia ottelua kohden ja tehden tilastoihin 6,7 pistettä ja 4,4 levypalloa. Joukkue oli runkosarjassa kolmas ja meni pudotuspeleissä aina finaaleihin asti.

– Mahdollisuus Mironin mukaan saamiseen tuli meille yllättäen, Koskimies taustoittaa sopimuksen syntymistä. Olimme etsineet toista kotimaista pelaajaa pelipaikoille 4-5 ja asiat loksahtivat lopulta nopeasti kohdilleen. Saimme uuden mielenkiintoisen kasvon Korisliigaan. Hän on älykäs, liikkuva ja pituuteensa nähden ulottuva isopelaaja, jonka ominaisuudet sopivat meidän pelitapaamme hyvin.

– Miron esiintyi vahvasti viime kesänä Israelin U20-mestarijoukkueessa ja Israelin kakkosessa hän on tottunut painimaan useita Korisliigassa esiintyneitä amerikkalaispelaajia vastaan. Esimerkiksi meidän ensimmäisessä mestarijoukkueessa mukana ollut Stephen Maxwell aloitti kauden Mironin joukkuekaverina, Koskimies kertoo.

– Olen todella iloinen, että pääsen liittymään kaksinkertaiseen SM-mestarijoukkueeseen ja toivon, että yhdessä pääsemme samoihin tuloksiin taas tulevalla kaudella, Miron aloittaa omat kommenttinsa.

– Haluaisin myös kiittää seurajohtoa ja valmennusta tästä mahdollisuudesta. Tulen tekemään kaikkeni joukkueen menestyksen puolesta. Odotan jo innolla Suomeen laskeutumista ja pelaamista uusien joukkuetovereitteni kanssa, Miron jatkaa intoa puhkuen.

Karhu Basketilla on pelaajasopimuksen seuraavien pelaajien kanssa: Bojan Sarcevic, Okko Järvi, Antti Niskanen, Mikael Laihonen, Eero Innamaa, Joona Hakamaa, Miron Ruina, Thomas Vehmanen, Cameron Jones. Joukkueen valmennuksesta vastaavat Janne Koskimies ja Janne Hänninen.

