Kanerva pettyi perusasioihin – tiistaille toiveissa skarppausta

ZENICA

Suomen tyly 1–4-tappio Bosnia-Hertsegovinalle jalkapallon EM-karsinnassa Zenicassa tuli vastaan sanomatta: kotijoukkue oli niin paljon vahvemmalla vauhdilla pelissä alusta alkaen, että Suomi jäi jalkoihin. Se oli päävalmentaja Markku Kanervan mukaan paitsi kotijoukkueen hyvyyttä, myös Suomen huonoutta.

– Bosnia-Hertsegovina prässäsi aggressiivisesti, ja olihan se odotettavissakin. He olivat hyvällä jalalla liikkeellä, ja liikuttivat palloa niin hyvin. Mutta emmehän me päässeet omalle tasollemme pelin avaamisessa, pallot kimpoilivat, ja hävittiin kaksinkamppailuja aivan liikaa, Kanerva mietti.

– Perusasioiden suoriutumiseen, siihen olen pettynyt. Ennakointi, liikkuminen, ensimmäiset kosketukset, kaksinkamppailut, pallon suojaaminen, ihan perusasioita.

Myllytyksen keskellä olisi ollut aikalisän paikka, jos sellaisia jalkapallossa olisi.

– Neljä tai viisi ainakin olisin ottanut. Olen vähän kateellinen muiden joukkuelajien valmentajille, pääsevät kommunikoimaan pelaajien kanssa pelin aikana enemmän. Täytyy varmaan laittaa seuraavaksi itsensä lääkärin rooliin, että pääsisi kentälle juttelemaan, Kanerva kaivoi huumoria löylytyksen jälkeen.

Tappioon ei jäädä makaamaan, eikä siihen ehditäkään. Jo tiistaina otellaan Turussa Armeniaa vastaan, ottelussa jossa panokset ovat huipussaan. Ja ne välipäivät käytetään paitsi matkustukseen, myös pitkään pohdintaan.

– Katsotaan ne oleelliset pointit, mitkä ovat aiheellisia myös tiistaina. Miten saamme puolustuspelin tiiviimmäksi? Oli vähän epätyypillistä meille, että emme pysty rangaistusalueella puolustamaan kunnolla. Siinä pitää skarpata, ehdottomasti. Ja hyökkäyspelissä perusasioita, pallo pitää pystyä syöttämään omalle ja pitää palloa hallussa myös. Skarppausta sekin.

– Tilanne ei sinänsä ole muuttunut. Kotipelit Armeniaa ja Liechtensteinia vastaan pitää klaarata, ja katsoa tilanne, paljonko tarvitaan (karsinnan päätöspelissä) Kreikasta, Kanerva päätti.

Arajuuri taisteli, joutui luovuttamaan ja saattaa hukata tiistain pelin

Puolustaja Paulus Arajuuren ilta Bosnia-Hertsegovinan Zenicassa oli murheellinen EM-karsintapelin alkuvaiheista alkaen. Viidennellä minuutilla iskenyt polvivaiva vei luottotopparin lopulta vaihtoon, ja päävalmentaja Markku Kanervan mukaan tiistainen Armenia-ottelu saattaa tulla liian nopeasti Arajuuren osalta.

– Tuli tilanne, missä polvi vääntyi. Jokin ikävä ääni siinä kuului polvesta. Yritin jatkaa, mutta ei siitä (lopulta) mitään tullut. Huomasin, ettei enää pysty liikkumaan normaalisti, Arajuuri kertoi.

– Ei ole helppoa luovuttaa tuollaisessa pelissä, mies jatkoi murheellisena.

Loppupelin ajan Arajuuri etsi positiivisia ajatuksia, kohti karsintojen kannalta erittäin tärkeää Armenia-kohtaamista.

– Tämä pitää unohtaa mahdollisimman nopeasti. Meillä on kaikki omissa käsissä, ja unelmatilanne. Uskoa on luotava ja pysyttävä positiivisena, koska tilanteemme on oikeasti ihan hemmetin hyvä.

– Ehkä tämä oli meille hyvä heräte. Turussa pitää näyttää mihin me pystytään.