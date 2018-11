Kaleva: Oskar Osala siirtymässä liigakärki Kärppiin

Tällainen on mies KPV:n liiganousun takana: Vähävaraisen perheen poika opiskeli levyseppä-hitsaajaksi ja päätyi menestyneen yrityksen omistajaksi ja johtajaksi

Kannus toki saattaa olla nykyisin kaupunki, mutta samaan aikaan syvää keskipohjalaista maaseutua. Vaikkapa nyt Ohenneva. "Preerianakin" monien kannuslaisten tuntema. Sieltä lähti aikoinaan hitsarin oppiin Kokkolaan Matti Laitinen. Sai äidiltään evääksi verkkokassin, jossa oli ruisleipä ja kilo voita. Matkakassaan kilahti viisi markkaa. Niillä eväillä tämä "Preerian poika" on edennyt valtakunnallisesti palkituksi yritysjohtajaksi. Nyt Laitisella on menossa toinen vuosi jalkapallojoukkueen omistajana. Väri on vihreä ja nimi KPV. Lue lisää