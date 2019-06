Kaksin käsin kohti keilahuippua – Pyry Puharinen, 17, on seitsemän 300-sarjan saavuttaja

HELSINKI

Pallo lähtee käsistä räjähtävällä voimalla, painuu kohti Talin hallin keilapatteria yhtä räjähtävällä kierteellä, ja kaataa kaikki kymmenen keilaajan pientä vihollista.

Keilapallo todellakin lähti 19 metrin matkaansa käsistä, ei kädestä. Hiljattain 17 vuotta täyttänyt Pyry Puharinen on keilailua yhä enemmän ja enemmän valtaavan kahden käden heittotyylin puhdasverinen edustaja, ja ollut sitä koko reilut kymmenen vuotta kestäneen uransa.

– Isä vei minut keilaamaan ensimmäisen kerran kun oli viisi tai kuusi vuotta vanha, ja melkein heti ryhdyin heittämään kahdella kädellä. Ja kun sitten näin Osku Palermaan heittävän ja sen (aikaan saadun) kierteen, ajattelin että onpas makeeta!, Puharinen myhäilee muistellen suomalaista kahden käden tyylin uranuurtajaa.

Vuosien mittaan tyyli on hioutunut yhä upeammaksi, ja tulosta on tullut. Puharinen juhli junioreiden MM:ssä maaliskuussa peräti viittä mitalia eli arvotuomista tuli jokaisesta sarjasta, ja huhtikuussa hän voitti junioreiden EM-kultaa Masters-sarjassa. Ja joka keilaajan unelma eli täydellinen 12 peräkkäiskaadon tuoma 300 pisteen sarja on toteutunut nuorella miehellä jo peräti seitsemän kertaa kisoissa.

Nyt taiturilla on edessä ensimmäinen aikuisten arvokoitos, keskiviikkona Münchenissä alkavat EM-kilpailut. Vaikka maajoukkue onkin nuorentunut kovasti, valinta oli Puhariselle yllätys.

– Ensi vuoden EM-kotikisat ovat olleet tavoitteenani. Kyllä tämä valinta vähän puun takaa tuli, Puharinen sanoo.

Aikuisten arvokisadebyyttiin helsinkiläistä GB-seuraa edustava vantaalainen Puharinen lähtee tottakai innolla ja menestystä hakemaan, vaikka lähtökohdat eivät ole ihan ihanteelliset. Tiettyä ”kisaväsymystä” kun on ollut havaittavissa.

– Kisoja on riittänyt: maaliskuussa juniori-MM, huhtikuussa juniori-EM ja nyt tulevat nämä aikuisten EM:t. Ja kovaa on treenattu ja valmistauduttu tähänkin, mutta ehkä tämä menee vähän ekana kertana.

– Kun ajattelee juniori-EM:ää ja sen viimeistä, Masters-mestaruuden ratkaissutta heittoa, niin kyllä siihen koko lataus purkautui ihan totaalisesti. Ja kun tulin kotiin, treenaaminen tuntui kaukaiselta ajatukselta. Olin vain jotenkin niin loppu. Mutta nuo ajatukset ovat jo takanapäin, ja taas on menty kovalla tahdilla kohti miesten EM:ää.

Idolien jalanjäljissä

Tulevaisuuden tavoitteet keilalupauksella ovat selvät. Ammattilaisuus, ja nimenomaan sillä kovimmalla tasolla eli Palermaan ja toisen keilasuuruuden Mika Koivuniemen Suomessa tunnetuksi tekemässä Yhdysvaltain PBA-sarjassa.

– Ammattilaisuus on ollut haaveena pitkään. Tuntuu, että se tunne vain vahvistuu koko ajan. PBA:ta ja Euroopan-kiertuetta kun kiertelee, niin kyllä sillä eläisi ihan hyvin, jos vain rahkeet noihin riittävät, Puharinen miettii. Tällä erää hän puurtaa vielä opintoja Pohjois-Haagan urheilulukiossa.