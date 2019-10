Kaapo Kakko tyylitteli ensimmäisen NHL-maalinsa

HELSINKI

Kaapo Kakko harhautti Edmonton Oilersin maalivahdin Mike Smithin ja siirsi rystyltä NHL-uransa ensimmäisellä maalilla New York Rangersin 1–0-johtoon. Kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa 18-vuotias suomalaistulokas oli jäänyt vaille tehoja.

Oscar Klefbom tasoitti ottelun 1–1:een toisessa erässä. Ottelu on edelleen kesken.

– Hän näyttää tyyneltä. Hän ei näytä tunteitaan. Rehellisesti sanottuna en usko, että hän hermostuu. Vaikka Kaapo ei olisi loistava joinakin iltoina, hän ei ole huono. Se tekee hänestä ammattilaisen. En usko, että hänellä on huonoja iltoja. Uskon, että "OK" on hänen huono iltansa. Ja jos näin on, hänen urastaan tulee hitonmoinen, Rangersin päävalmentaja David Quinn kehui Kakkoa tämän NHL-debyytin jälkeen.